PlayStation es un pilar de los videojuegos, así que inevitablemente sus decisiones tienen un gran impacto en el resto de la industria. Es por eso que cientos de miles de personas están muy preocupadas por el futuro del formato físico, pues la compañía anunció sus planes de adoptar un modelo netamente digital a partir de 2028.

La comunidad no se quedó de brazos cruzados y puso en marcha una iniciativa en un intento de convencer a la compañía para que dé marcha atrás y salve los juegos físicos. Está por verse si estos esfuerzos rinden frutos, pero más de 180,000 personas ya se unieron a la causa y mostraron su apoyo.

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Petición para salvar juegos físicos ya tiene más de 180,000 firmas

A inicios de julio, Sony informó que dejará de fabricar videojuegos físicos a partir de enero de 2028. Esto significa que los fanáticos solamente podrán adquirir títulos digitales directamente en la PS Store o, en su defecto, comprar juegos “físicos” que incluyan un código de descarga en la caja.

Esta decisión impactará tanto a las producciones first-party como a los próximos lanzamientos de estudios de terceros. Estamos ante una decisión que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la industria para siempre, y muchos temen que el formato digital, que no ofrece garantía de propiedad, sea la nueva norma.

Con esto en mente, la comunidad se organizó para crear una solicitud que pretende revertir esta situación. Fue la pequeña tienda canadiense PNP Games la que lanzó una petición llamada “No maten los discos: díganle a Sony que mantenga los juegos físicos de PlayStation”.

Esta iniciativa de Change.org se creó la semana pasada cuando PlayStation hizo el anuncio original, y desde entonces ha recibido el apoyo de muchas personas. En este momento ya tiene más de 180,000 firmas, un número que aumente considerablemente con el paso de las horas.

La petición sigue abierta, así que las personas interesadas pueden visitar la página y llenar el formulario para expresar su apoyo. Los simpatizantes de la causa aprovecharon la oportunidad para destacar la importancia que tiene el formato físico, recordar sus primeros videojuegos y, por supuesto, arremeter contra Sony.

Es una triste verdad que la mayoría de las propuestas de Change.org rara vez tienen un impacto, así que es difícil saber si esta solicitud será la excepción; sin embargo, la comunidad tiene la esperanza de que la reacción sea tan negativa que PlayStation se vea en la necesidad de revertir sus planes.

De hecho, Sony mantuvo un perfil bajo durante la última semana y apenas reapareció durante la mañana del 7 de julio para promocionar el stick de videojuegos de lucha FlexStrike. La publicación tiene más de 40,000 comentarios, y la mayoría gira alrededor de la polémica que generó el anuncio del fin de los juegos físicos.

Más de 180,000 personas ya firmaron la petición de Change.org contra PlayStation para salvar los juegos físicos

El impacto negativo que tendría la desaparición del formato físico

Es totalmente comprensible que los fanáticos teman por el futuro de la industria, pues la cada vez más posible desaparición del formato físico conllevaría una serie de consecuencias que impactarían directamente a los jugadores, desarrolladores y fabricantes de discos.

En la petición contra PlayStation, Jade Pearce de PNP Games explicó algunos de los motivos por los que es importante salvar los juegos físicos. El creador de la petición afirma que los discos permiten prestar, intercambiar, revender, coleccionar, regalar e incluso heredar los videojuegos; en cambio, un código de descarga es de uso único.

“Con [los juegos digitales] alquilas un acceso que puede ser revocado, y ya le ocurrió a algunas personas que le borraron sus películas compradas en sus bibliotecas. También se han retirado juegos de la venta semanas después de su lanzamiento”, comentó el autor de la solicitud.

En la iniciativa también se argumenta que la desaparición del formato físico tendrá un gran impacto en otras áreas de la industria, pues afectará a tiendas minoristas, fabricantes, almacenes y equipos de logística. También explica que la decisión de PlayStation derivará en el fin del mercado de segunda mano y las comunidades de coleccionistas.

“Firma para exigirle a Sony que mantenga los juegos en formato físico más allá de 2028, para que la próxima generación pueda poseer los juegos que juega, en lugar de solo alquilarlos. Si no alzamos la voz ahora, el formato físico desaparecerá y, con él, la posibilidad de elegir”, concluye la petición.

El futuro de los videojuegos en formato físico es incierto

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