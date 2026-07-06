La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 continúa su curso, pero lamentablemente el viaje de México por la competencia llegó a su final el pasado domingo 5 de julio de 2026 tras perder el partido contra Inglaterra en la fase de octavos de final. En redes sociales, los aficionados lamentaron la ausencia de un jugador: la Hormiga González.

El joven otaku de 23 años era una de las cartas más fuertes del conjunto mexicano, pero tristemente apenas tuvo poco tiempo para brillar en el campo de juego. A pesar de que disputó menos de 15 minutos durante toda la competencia, la estrella del Club Chivas rompió en llanto tras la derrota del fin de semana y las imágenes se viralizaron en Internet.

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Hormiga González, futbolista otaku, es uno de los mejores jugadores mexicanos

Armando González Alba, mejor conocido como la Hormiga González, es una joven promesa que lleva la afición por el deporte en la sangre, pues es hijo del exfutbolista Armando González. Debutó a un nivel profesional en 2020, y actualmente juega como delantero en el Club Deportivo Guadalajara.

El jugador oriundo de Celaya es uno de los miembros más importantes de las Chivas, del cual forma parte desde 2024. En su breve pero prometedora carrera profesional ya acumula un total de 29 goles oficiales con dicho equipo, y también marcó una anotación con la Selección Mexicana.

Fue en noviembre de 2025 cuando el director técnico Javiar Aguirre, quien acaba de anunciar que abandonará su cargo para dar paso a Rafaél Marzquez, convocó a Armando González Alba como uno de los delanteros que competiría junto a México en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

La Hormiga González, quien es un ávido conocedor de la industria del anime, tuvo una participación muy limitada durante el torneo y fue incapaz de anotar un gol. El delantero entró en el campo durante el partido inaugural contra Sudáfrica, y fue allí donde disputó sus únicos 14 minutos. Durante los enfrentamientos contra Corea del Sur y Chequia se quedó en la banca.

El jugador mexicano de 23 años tampoco ingresó a la cancha durante el duelo contra Inglaterra, una decisión que dejó perplejos a la afición del país. Después de que México quedó eliminado tras perder 3-2 contra el conjunto inglés, Armando González Alba rompió en llanto.

Armando González Alba rompió en llanto tras la derrota de México, y Chicharito lo tranquilizó

Tras la conclusión del partido, el Chicharito Hernández se acercó a las gradas y consoló a la Hormiga González. Usuarios en redes sociales reaccionaron con tristeza a las imágenes.

Armando González Alba es un gran fanático del anime

En Internet y redes sociales, la Hormiga González también es conocido como el “jugador otaku”. La estrella de las Chivas obtuvo notoriedad gracias a sus curiosos festejos que recrean momentos y habilidades icónicas de animes famosos, como Naruto y Dragon Ball Z.

Por ejemplo, el jugador mexicano celebró con la icónica pose de la técnica de teletransportación de Goku cuando marcó el primer gol de Chivas ante el equipo de Mazatlán en la jornada 13 de la Apertura 2025. También ha recreado técnicas de Jujutsu Kaisen y Blue Lock tras anotar en otros partidos.

En cuanto a sus animes favoritos, la Hormiga González expresó su fanatismo por Black Butler, Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, Naruto y Tokyo Revengers.

Durante la participación de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 la actriz de doblaje Isabel Martiñón, quien da vida a Naruto Uzumaki para Latinoamérica, envió un mensaje especial al delantero de las Chivas y le deseó suerte en la competencia.

La Hormiga González es fan de Dragon Ball, Naruto, Blue Lock y muchos más animes

“Hola Armando González, digo la Hormiga González, soy Naruto Uzumaki y te mando abrazos con mucho chakra porque tú tienes una misión de rango S muy importante y esa es llevar la Copa del Mundo a México porque tú, tú eres el jugador más perrón amigo, deveras”, dijo la profesional de la voz. El jugador respondió el video con “deveras”, una de las frases más icónicas del protagonista del anime.

Pero dinos, ¿crees que Hormiga González habría hecho una gran diferencia en el partido contra Inglaterra? Déjanos leerte en los comentarios.

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