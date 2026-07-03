La industria de los videojuegos está lleno de curiosidades y productos que nunca vieron la luz. Esta mañana, surgieron detalles de PlayStation PUGA, un singular proyecto de Sony pensado para incrementar el alcance y la popularidad de su primera consola.

Brian ‘Biscuit’ Watson, desarrollador veterano, compartió detalles de dicho dispositivo que nunca llegó al mercado. En esencia, Sony intentó hacer un DualShock con un PlayStation 1 integrado en su interior. Sin embargo, un problema freno su debut.

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PlayStation PUGA era un DualShock con un PS1 integrado listo para jugar

El primer PlayStation fue un rotundo éxito que representó un parteaguas para toda la industria. Al parecer, Sony experimentó y buscó formas innovadoras de llevar su consola a mercados específicos. Una de sus apuestas fue PlayStation PUGA, un control con un PS1 en su interior.

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En un video del canal Retro Collective (vía Insider Gaming), Brian Watson compartió detalles de este singular hardware que fue cancelado. El desarrollador explicó que era un DualShock plug-and-play que iba a permitir jugar la librería del primer PlayStation.

El dispositivo iba a incluir una tarjeta SD para almacenar títulos. La idea es que los jugadores simplemente conectaran el control a sus televisores para disfrutarlos, sin la necesidad de tener la consola como tal, pues sus componentes venían integrados en el mando.

Biscuit afirmó que el dispositivo funcionaba bien y que era posible almacenar hasta 10 juegos en una tarjeta SD de 4 GB. En el video, muestra un prototipo que funcionaba con batería y que estaba pensado para el mercado brasileño.

Sony buscó alternativas para expandir la popularidad del PS1 en más mercados

¿Por qué Sony canceló el proyecto?

Sin duda, el PlayStation PUGA tenía potencial al ser un producto sumamente fácil de usar y transportar. Desafortunadamente nunca vio la luz por desacuerdos internos en Sony. Brian Watson reveló que el departamento de licencias nunca logró ponerse de acuerdo sobre “los términos de regalías para cada uno de los juegos” que se iban a poder disfrutar en el sistema.

Por su concepto, el desarrollo del PlayStation PUGA requirió que desarrolladores externos e internos se involucrarán en discusiones sobre derechos de autor. El problema fue que los estudios externos exigían regalías demasiado elevadas.

Por otro lado, la idea era que el PlayStation PUGA fuera un dispositivo económico, lo que dificultaba aún más el tema de las regalías, que habrían sido de $10 centavos por unidad. Luego de un desarrollo complicado, Sony decidió poner fin al proyecto y cancelarlo.

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