Dragon Ball Super debutó en 2015 y representó el regreso formal de la franquicia tras años de inactividad. A pesar de sus altibajos, tanto el anime como el manga lograron hacerse de un hueco en los corazones de los fans con el paso del tiempo. Ahora, en pleno 2026, el actual responsable de la serie mostró el primer vistazo oficial de la madre de Vegeta.

Toyotaro, autor del manga y alumno del maestro Akira Toriyama, finalmente volvió a publicar nuevo contenido relacionado con la serie. Se trata de una ilustración especial completamente nueva que permite ver la familia del Príncipe de los Saiyajin. Y sí, hay detalles muy interesantes que expanden la narrativa.

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Dragon Ball Super muestra por primera vez a la madre de Vegeta en el canon

El manga original de Dragon Ball debutó en aquel lejano 1984, hace más de 40 años. Durante ese tiempo, la franquicia presentó multitud de personajes que se convirtieron en íconos de la cultura pop. Fue en 1988 cuando se presentó a Vegeta, quien tuvo un rol antagónico durante sus primeras apariciones.

El resto es historia: el Principe de los Saiyajin se convirtió en los guerreros más poderosos dentro del canon y actualmente ocupa un lugar muy especial en la lista de los personajes más populares y queridos de toda la franquicia. A lo largo de los años, conocimos un poco de su trasfondo y el legado de su planeta de origen.

Por ejemplo, el anime oficial presentó al Rey Vegeta, el padre del eterno rival de Goku. El OVA de 2008 también introdujo a Tarble, el hermano de Vegeta que, a pesar de que fue diseñado por Akira Toriyama, jamás apareció en la serie principal ni en el manga de Dragon Ball Super.

Curiosamente, alguien al que nunca se mencionó ni en el show de Toei Animation ni en ninguno de los mangas de la franquicia fue la madre de Vegeta. Eso acaba de cambiar, pues Toyotaro acaba de compartir el primer vistazo a ese enigmático personaje.

El 17 de agosto de 2026, el mangaka detrás de Dragon Ball Super compartió una versión alternativa de la icónica ilustración que adorna al volumen #19 del manga oficial de Dragon Ball Super. Esto para conmemorar la conclusión de un evento especial en el que los fanáticos tuvieron la oportunidad de votar por sus portadas preferidas.

El dibujo en cuestión se compartió a través del sitio web de la serie, y permite ver el linaje de Vegeta. Al frente podemos observar al Príncipe de los Saiyajin con su esposa Bulma y sus hijos Trunks y Bra, mientras que en el reflejo del charco se observa al Rey Vegeta junto a toda su familia.

Aquí hay 2 puntos importantes a tener en cuenta. Para empezar, esta es la primera vez que Tarble aparece en el manga de Dragon Ball Super. Más importante aún, se puede observar por primera vez en toda la historia de la franquicia a la madre de Vegeta, aunque su cara aparece totalmente tapada debido a la composición del dibujo de Toyotaro.

Toyotaro dibujó por primera vez a la madre de Vegeta en la portada alternativa del manga oficial de Dragon Ball Super

Al respecto, el mangaka y sucesor de Akira Toriyama confirmó que no tiene ni idea de quién es la madre de Vegeta, pero que encontró la forma de plasmar a ese personaje en la ilustración sin mostrar su verdadera identidad.

“No revelaré nada, pero miren el reflejo de Bulma. No puedo decir quién es. Más bien, ¡no tengo idea de quién se trata! Tuvo que esquivar a ese personaje, pero la idea para esa composición vino a mi de repente”, confesó Toyotaro en el sitio web de Dragon Ball Super.

Toyotaro reveló que la portada del volumen 19 de Dragon Ball Super es la preferida de los fans

¿El manga oficial de Dragon Ball Super regresará pronto?

Vale la pena señalar que esta es la tercera versión de la portada del volumen #19 del manga de Dragon Ball Super. La imagen original muestra a la familia de Goku, mientras que en la ilustración alternativa se observa a Gohan junto a su esposa Videl y su hija Pan. Esta serie de dibujos muestran el contraste que existe en cada una de las familias.

Por supuesto, muchos esperan que la madre de Vegeta aparezca oficialmente en una hipotética continuación del manga. Recordemos que el cómic japonés entró en una pausa indefinida a principios de 2024 tras el fallecimiento de Akira Toriyama, por lo que el capítulo 103 fue el último que se publicó oficialmente en la revista V-Jump de Shueisha.

En 2025, se estrenó un episodio especial que giró alrededor de Trunks y Goten en su faceta de superhéroes, pero fue una historia autoconclusiva que no continuó la narrativa general. Lamentablemente, Toyotaro aún no revela si el manga retomará su publicación mensual, aunque en el pasado dejó caer la posibilidad de que eso suceda.

Vale la pena señalar que el mangaka nipón lanzará un manga corto que formará parte del Dragon Ball S.H.Figuarts Collection, un libro centrado en la popular línea de figuras de colección. El lanzamiento está previsto para octubre de 2026.

En lo que se refiere al anime, Dragon Ball Super: Beerus se estrenará oficialmente en el otoño de 2026. Por otra parte, Toei Animation también trabaja en la adaptación del esperado arco de Moro, aunque todo parece indicar que el debut aún está lejos.

Toyotaro aún no confirma el regreso oficial del manga de Dragon Ball Super

Pero dinos, ¿te gustaría que la madre de Vegeta aparezca en futuras historias de la franquicia? ¿Cuándo crees que regresará el manga? Déjanos leerte en los comentarios.

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