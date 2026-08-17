De la noche a la mañana, PlayStation se convirtió en una de las compañías más controvertidas de la industria del gaming; no es para menos, pues tiene la intención de parar la producción de juegos físicos a partir de 2028, lo que representará un duro golpe para dicho formato. Y sí, un caso reciente demuestra los riesgos de la era digital.

Hace poco, un desarrollador reveló que Sony le impedirá lanzar su más reciente proyecto en la PS Store de PS5. Por si fuera poco, 13 juegos publicados por dicho estudio se eliminarán para siempre de la tienda, por lo que los nuevos jugadores perderán la oportunidad de adquirirlos.

Esta historia generó polémica y demostró el control que tiene PlayStation al momento de dictaminar cuáles proyectos pueden publicarse en su plataforma.

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PlayStation impide el lanzamiento de STONKS-9800 en la PS Store

A través de una publicación en redes sociales, la compañía ucraniana Ternox Games expuso su caso y dejó en evidencia los riesgos de depender por completo de plataformas digitales. En su comunicado, reveló que tuvo que cancelar el lanzamiento de su más reciente proyecto en la consola de Sony.

El juego en cuestión es STONKS-9800, un simulador de bolsa de valores que se caracteriza por su bella estética de anime inspirada en la década de 1980. Este interesante título independiente debutó en 2023 bajo el modelo de acceso anticipado en Steam, y vendió 100,000 unidades y recibió 97% de reseñas positivas en PC.

Lamentablemente, los fanáticos de PS5 se quedarán con las ganas de probarlo. En su post, Ternox Games dio a conocer que PlayStation “rescindió unilateralmente” su acuerdo de publisher y desarrollador sin razón aparente, por lo que ya no puede publicar sus títulos en la PS Store.

En un post de seguimiento, el desarrollador independiente argumenta que el servicio de atención al cliente de Sony se niega a escuchar sus argumentos e incluso responder sus correos electrónicos. Por desgracia, toda esta situación provocó que fuese imposible lanzar el port de STONKS-9800 en PS5.

A raíz de esta polémica, Ternox Games reveló que ya no podrá autopublicar sus juegos en PlayStation, una pena al considerar que tenia la intención de lanzar una versión física del título independiente para PS5 en 2027. La buena noticia es que, a pesar de la controversia, sus planes de llevar el título a Nintendo Switch y XBOX siguen en pie.

En la misma línea, el estudio pretende lanzar una edición física para los ports de PC y la consola híbrida.

STONKS-9800 no podrá estrenarse en PlayStation 5

13 juegos de Ternox Games serán eliminados de la PS Store

Lamentablemente, aún hay más problemas para Ternox Games. En otra publicación, reveló que PlayStation removerá todos sus títulos del catálogo virtual de la PS Store, lo que inevitablemente significa que será imposible para los jugadores que aún no los tengan en su biblioteca digital adquirirlos próximamente.

En total, el estudio ucraniano ha lanzado 13 juegos para PlayStation en los últimos 5 años, de los cuales algunos fueron desarrollados por otros estudios independientes y publicados por ellos. Lamentablemente, dichos proyectos tienen los días contados en la tienda digital.

De acuerdo con el comunicado, PlayStation eliminará todos los juegos de Ternox Games a partir de la próxima semana: el 23 de agosto de 2026. Después de esa fecha, será imposible comprarlos en la plataforma de Sony.

“Lamento mucho que esto suceda y que decepcionara a los desarrolladores cuyos juegos publiqué. Pero lamentablemente, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Todavía tengo un rayo de esperanza de que esta decisión sea reconsiderada, así que por favor compartan un mensaje si pueden. Gracias”, concluyó el estudio.

A continuación, compartimos la lista de los 13 juegos que desaparecerán de la PS Store de Sony:

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes

Finger Fitness

Retro Highway

Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure

O-VOID: Console Edition

Run & Jump Guy

Scrap Divers

Fox’s Zen House

Boned Again: Survivors

Dungeonloop

IN-VERT

Taimumari: Complete Edition

Bullet Beat

Ternox Games confirmó que PlayStation eliminará sus 13 juegos a partir del 23 de agosto de 2026

Se desconoce por qué PlayStation decidió impedir el lanzamiento de STONKS-9800 y eliminar el resto de proyectos de Ternox Games. Hay quienes especulan que estas medidas forman parte de los esfuerzos de PlayStation por eliminar los juegos de IA y experiencias de mala calidad, pero ciertamente los proyectos del estudio ucraniano no parecen pertenecer a dicha categoría.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la polémica? ¿Eres fan de alguno de esos títulos? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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