El próximo avance de Grand Theft Auto VI será especial en varios sentidos. Por un lado, podremos ver el juego de Rockstar Games en todo su esplendor y, además, será la primeva vez que el avance de un videojuego debuta en exclusiva por medio de Netflix.

Este inesperado movimiento de Rockstar ha generado polémica y todo tipo de reacciones entre la comunidad, incluyendo dudas sobre la transmisión, su duración y la posibilidad de reaccionar a ella. De hecho, uno de los debates actuales es sobre qué tan viable será hacer contenido con la transmisión. Un jugador ya tiene la respuesta oficial y no será del agrado de la comunidad.

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Streamer revela una mala noticia sobre el avance extendido de GTA VI en Netlix

GTA VI es el juego más esperado de la última década, así que es normal saber que hay expectativas enormes por su próximo avance. Los trailers del juego han acumulado millones de vistas y son contenido muy popular entre los streamers y youtubers.

Por ello, muchos jugadores y creadores de contenido esperan la oportunidad de ver el próximo avance y compartir sus impresiones en las redes sociales o en plataformas como Twitch, mediante reacciones en vivo. Sin embargo, gran parte de la comunidad se pregunta si será posible hacerlo sin recibir un reclamo por derechos de transmisión.

Normalmente, los eventos que involucran una plataforma de transmisión de pago como Netflix tienen bloqueos y políticas de uso muy claras: no es posible hacer reacciones en vivo ni compartir el material en redes sociales.

Netflix tendrá una exclusividad de 6 horas y, posteriormente, el avance se publicará en YouTube, pero muchos creadores de contenido quieren compartir sus impresiones en cuanto el trailer esté disponible, el próximo 27 de agosto.

En redes sociales hubo confusión al respecto, pues empezaron a circular reportes de que no habría problemas de derechos de autor para compartir la transmisión y reaccionar en vivo. Ante eso, el streamer Witty se puso en contacto con el servicio de atención de Netflix para resolver la duda de una vez por todas.

La respuesta de la compañía fue poco sorpresiva, pues confirmó que no será posible retransmitir el especial de GTA VI ni compartir la pantalla para reaccionar en vivo. En caso de hacerlo, los creadores de contenido podrían recibir una sanción por violación de derechos digitales.

“No puedes compartir tu pantalla durante una transmisión porque está relacionado con los derechos digitales”, declaró Netflix por medio de su servicio de atención a clientes.

Tal como se esperaba, el avance de GTA VI en Netflix no se podrá retransmitir ni compartir durante la exclusividad

Una confusión que decepcionó a muchos fans de GTA VI

En redes sociales, aún se discute si será posible retransmitir el especial de Netflix durante el periodo de exclusividad. Esto debido a una confusión provocada por una declaración de un representante de la compañía, quien afirmó que sería posible mostrar y compartir el avance con libertad en reacciones, reseñas y transmisiones.

Tras las respuesta del servicio de atención a clientes, se cree que la información fue sacada de contexto y, naturalmente, ahora muchos fanáticos están decepcionados.

“Resulta que sólo se podrá mostrar libremente la demo de Netflix una vez que finalice la transmisión completa para suscriptores, que, según los rumores, durará entre 30 y 60 minutos”, aseguró el creador de contenido Antromer.

Creadores de contenido se quedarán con las ganas de compartir a detalle sus impresiones con la comunidad

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