Los titanes están listos para regresar y esta vez prometen hacerlo con una experiencia renovada en la nueva consola de Nintendo y otras plataformas. Ahora, Koei Tecmo compartió un nuevo avance de Attack on Titan 3, título que busca reunir los acontecimientos más importantes de la franquicia y llevarlos a una nueva aventura. Lo interesante es que el video está dedicado específicamente a su versión para Nintendo Switch 2, por lo que los jugadores ya pueden tener un primer acercamiento a cómo luce en el hardware híbrido.

El lanzamiento de este avance también coincide con el inicio de las preventas digitales de la edición estándar a través de la eShop. De esta manera, los interesados ya pueden asegurar su copia antes de que llegue el momento de volver a enfrentarse a las enormes criaturas que amenazan a la humanidad.

Aquí lo puedes ver:

Attack on Titan 3 tendrá varias ediciones y recompensas

Además de la edición estándar, que estará disponible tanto en formato digital como físico, Koei Tecmo confirmó una edición especial de lanzamiento que incluirá un Steelbook con Iconart. Esta presentación será una alternativa interesante para los coleccionistas que quieran tener algo adicional en su estantería.

Por otra parte, también habrá una Digital Deluxe Edition que incluirá el juego base, un libro de arte digital, un paquete de personalización de personajes, un paquete de equipamiento original y un paquete de objetos para comenzar la aventura.

Las preventas también tendrán algunas recompensas. Quienes aparten digitalmente el juego recibirán el objeto de personalización “Wings of Freedom Earrings”. Mientras tanto, el objeto “Wings of Freedom Hoodie” estará disponible para quienes reserven cualquier edición del título.

El nuevo juego reunirá la historia de la franquicia y añadirá novedades

En cuanto a su contenido, Attack on Titan 3 será una recopilación de todo el anime y permitirá experimentar la historia desde sus inicios hasta su conclusión. No obstante, no se limitará a recuperar acontecimientos anteriores, pues también incluirá nuevos desarrollos narrativos y enfrentamientos contra los 9 Titanes.

Algunas escenas memorables de entregas anteriores también fueron reconstruidas para ofrecer una experiencia renovada. Además, el sistema de movilidad tridimensional evolucionó para permitir desplazamientos por el aire con mayor libertad, mientras que los titanes tendrán movimientos más variados e impredecibles, lo que representará un peligro todavía mayor durante los combates.

El título también contará con controles sencillos para que quienes no estén familiarizados con los juegos de acción puedan ejecutar maniobras propias de un explorador experimentado.

Otra de las novedades serán las Special Exterior Missions, una modalidad que debutará en esta entrega. En ella, los jugadores deberán trabajar junto a sus compañeros de escuadrón para completar misiones de vida o muerte en el peligroso mundo exterior.

¿Te gustaría revivir toda la historia de Attack on Titan con estas novedades? ¿Qué edición te gustaría conseguir? Cuéntanos en los comentarios.

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