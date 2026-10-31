Call of Duty: Modern Warfare 4 tuvo un debut exitoso a nivel mundial, pero no estuvo exento de polémicas. Su propuesta de la guerra contemporánea en un conflicto ficticio entre las 2 Coreas pasó sin problema, no así el uso de material real sobre una tragedia.

En días recientes, una asociación de familiares de un hecho trágico en 2022 alzó la voz contra Activision e Infinity Ward para pedir respeto por los fallecidos y exigir que el material en video se retirara del videojuego.

La petición fue aceptada y Modern Warfare 4 verá cambios en su secuencia de introducción.

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Activision e Infinity Ward quitarán contenido de Modern Warfare 4 por respeto a las familias de la tragedia de Itaewon en 2022

Hace unos días, Call of Duty: Modern Warfare 4 vivió su primera polémica luego de que se hiciera público el uso de material real en video que muestra partes de la tragedia de Itaewon, Seúl, en 2022. Ese día, 159 personas murieron aplastadas y asfixiadas durante los festejos de Noche de Brujas.

La Asociación de Familias en Duelo por los Desastres de Itaewon criticó a Infinity Ward y Activision por usar video real de esa tragedia y más en un producto lucrativo y de entretenimiento.

Tras el escándalo, el editor y el desarrollador reconocieron su error y anunciaron el retiro de este material por respeto a los fallecidos y sus familiares.

Al respecto, Activision emitió el siguiente comunicado:

“Call of Duty: Modern Warfare 4 es una obra de ficción creada para ofrecer una inmersión realista. Dejamos claro que, al usar imágenes reales de las noticias dentro del juego, nunca pretendimos evocar ni trivializar ningún evento trágico, incluida lo que sucedió con la multitud en Itaewon.

Las imágenes de vídeo en cuestión serán eliminadas por completo mediante una actualización del juego programada para su distribución el 12 de noviembre. Inclinamos la cabeza en profunda simpatía y disculpa hacia las familias y víctimas en duelo que resultaron profundamente heridas por este incidente, así como hacia todos a los que hemos causado preocupación”.

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