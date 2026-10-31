Los festejos por Halloween no salieron como Nintendo esperaba en Kirby Air Riders. La compañía tuvo que cancelar un evento especial que apenas llevaba poco tiempo disponible, pues los jugadores comenzaron a experimentar problemas técnicos que prácticamente hacían imposible disfrutar las partidas. Aunque la decisión significa que los usuarios tendrán que esperar para conseguir sus recompensas, hay buenas noticias: la actividad regresará en una fecha posterior.

El evento, llamado “Trick or Treat!”, transformó el menú principal y el Paddock del juego con una temática especial de Halloween. Además, ofrecía una serie de recompensas que los participantes podían conseguir al acumular puntos durante las partidas, entre ellas materiales y artículos cosméticos inspirados en la celebración, como un sombrero de fantasma.

Un evento de Halloween que se convirtió en una pesadilla

No obstante, la actividad presentó problemas importantes desde su lanzamiento. Los jugadores descubrieron que recibir un solo golpe provocaba que perdieran todos sus impulsos, los cuales aparecían en el escenario como objetos que podían recoger nuevamente. El problema era que varios participantes recibían impactos constantemente, por lo que la cantidad de objetos en pantalla aumentaba de forma considerable.

Esta situación provocaba que Kirby Air Riders se congelara repetidamente durante las partidas. Lo peor es que la acción continuaba desarrollándose en segundo plano, aunque la imagen permaneciera detenida. Como resultado, los jugadores seguían avanzando sin poder controlar adecuadamente a sus personajes, algo que casi siempre terminaba con una caída del escenario, una derrota y la pérdida de todos sus impulsos.

Con esos inconvenientes, conseguir los puntos necesarios para desbloquear las recompensas se convirtió en una tarea frustrante. En lugar de disfrutar una celebración especial, los participantes tenían que lidiar con congelamientos que podían arruinar por completo sus carreras.

Nintendo promete que el evento regresará

Ante las quejas de la comunidad, Nintendo reconoció públicamente el problema y anunció la cancelación de “Trick or Treat!”. La compañía compartió un comunicado en redes sociales para explicar la decisión y ofrecer una disculpa a los jugadores afectados.

“Confirmamos un problema en el evento actualmente disponible, ‘Trick or Treat!’, que provoca que la pantalla se congele temporalmente durante las partidas. Por este motivo, cancelaremos el evento”, explicó la compañía.

La buena noticia es que Nintendo no planea abandonar la actividad definitivamente. En el mismo comunicado confirmó que organizará nuevamente el evento para que los jugadores tengan otra oportunidad de conseguir las recompensas disponibles. Por ahora, no hay una fecha para su regreso, pero la compañía aseguró que compartirá más detalles cuando estén definidos.

¿Alcanzaste a participar en este evento de Kirby Air Riders antes de su cancelación? ¿Crees que Nintendo podrá solucionar estos problemas antes de organizarlo nuevamente? Cuéntanos en los comentarios.

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