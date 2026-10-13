Shingeki no Kyojin, conocido en Occidente como Attack on Titan, mantiene una gran popularidad pese a que tanto el manga como la adaptación animada llegaron a su final. La franquicia aún tiene mucho que ofrecer a los fanáticos, y recientemente se anunció un nuevo proyecto que promete conectar con los seguidores de todo el mundo.

La serie creada por Hajime Isayama es muy controversial, por decirlo de una forma. Si bien la obra siempre tuvo un gran reconocimiento, es innegable que su final causó polémica y decepcionó a muchas personas. A pesar de que el último tramo de la historia dejó un mal sabor de boca, los fanáticos siempre están emocionados de conocer las novedades de la franquicia.

Video relacionado: Mejores juegos de Dragon Ball

Attack on Titan volverá en 2027 con un nuevo proyecto musical

Ya pasaron más de 5 años desde que el manga oficial llegó a su final y sorprendió, para bien o para mal, a los lectores. Ahora, la serie hace los preparativos para regresar con fuerzas en 2027, aunque quizás no como los fanáticos esperan y quieren.

Para tristeza de muchos, el anime no tendrá una secuela ni el manga recibirá un nuevo episodio. En cambio, Shingeki no Kyojin volverá con un nuevo proyecto que será del agrado de las personas que disfrutan la banda sonora de la serie animada. En efecto, se anunció un musical dedicado a la franquicia.

Durante el martes 13 de octubre, se confirmaron los detalles de la primera gira mundial de Attack on Titan: The Musical. Como su nombre indica, es una obra en vivo en el que los asistentes podrán presenciar recreaciones musicales y dramáticas de algunas de las escenas más icónicas del anime de Wit Studio y MAPPA.

Ya se confirmó el primer destino, y se espera que próximamente se anuncien más fechas para más ciudades y países. Para celebrar este anuncio especial, Hajime Isayama, autor del manga original, envió un mensaje en el que deja ver su emoción por esta nueva iniciativa que pretende llegar a todo el mundo.

“Estoy emocionadísimo de que este musical vaya a hacer una gira mundial. Cuando vi el espectáculo en persona, me impresionó muchísimo su fuerza y ​​sentí que esta adaptación musical era el medio perfecto para contar la historia. ¡Ya deseo que el público de todo el mundo lo disfrute!”, comentó el artista y escritor japonés.

Attack on Titan: The Musical confirma su primera gira mundial para 2027

Attack on Titan: The Musical iniciará su primera gira mundial el próximo año

De acuerdo con la información oficial, la obra musical inspirada en Shingeki no Kyojin solamente abarca los primeros acontecimientos del anime. Esto significa que los asistentes podrán ver una recreación de la destrucción del Muro María y seguir el viaje de Eren en el ejercito hasta la eventual batalla de Trost.

Noticias Crunchyroll permite ver gratis la primera temporada de Attack on Titan en YouTube La serie de anime que conquistó a millones de fans está disponible en un maratón de más de 10 horas, por lo que será mejor que aproveches antes de que desaparezca VER

Vale la señalar que Attack on Titan: The Musical no es un evento totalmente nuevo. El evento se estrenó en Japón a principios de 2023, y su primer destino internacional fue en el New York City Center de Estados Unidos en octubre de 2024. La nueva gira mundial representará otra oportunidad para que los fans del extranjero pueden disfrutar este proyecto.

La primera parada de la nueva gira internacional es Singapur, con funciones programadas del 15 de abril al 2 de mayo de 2027 en el Sands Theatre de Marina Bay Sands. La obra dura aproximadamente 2 horas, e incluye canto, baile y secuencias de acción. Además, el musical se realizará íntegramente en japonés, aunque se mostrarán subtítulos en inglés en las pantallas.

Las entradas de la obra oscilan entre los $58 y los $188 dólares singapurenses, según el lugar elegido. También habrá paquetes VIP especiales que incluyen beneficios extra. Aún no se revelan todas las ciudades que formarán parte de la gira ni el resto de las fechas, así que se desconoce si esta producción musical de Attack on Titan hará una parada en México y el resto de Latinoamérica.

Por supuesto, esta obra tendrá un elenco lleno de estrellas talentosas. Yukia Takano interpretará a Eren Yeager, Yui Soma será Mikasa Ackerman y Misora ​​Shimomura será el encargado de dar vida a Armin Arlert. Vale la pena destacar que la producción colaboró ​​con Linked Horizon, el grupo musical detrás de algunos de los temas originales más icónicos del anime.

El musical de Attack on Titan tendrá un gran elenco conformado por Yukia Takano, Yui Soma y Misora Shimomura

Pero cuéntanos, ¿te emociona esta obra? ¿Planeas asistir si se realiza en tu país? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Attack on Titan si das clic aquí.

Video relacionado: Jump Force: Reseña

Fuente