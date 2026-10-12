Si eres fan del anime o todavía no te motivas a descubrir una de las series más populares de los últimos años, esta es una gran oportunidad. Crunchyroll sorprendió a los espectadores al publicar la primera temporada de Attack on Titan de forma gratuita en su canal oficial de YouTube.

El video tiene una duración de 10 horas y 4 minutos, y el canal lo presenta como una “Watch Party”, por lo que puedes disfrutar de la temporada completa sin tener que buscar cada episodio por separado ni pagar una suscripción.

Además, hay distintas opciones de idioma, incluido el japonés con subtítulos en español y el doblaje latinoamericano.

¿De qué trata Attack on Titan?

La historia nos presenta un mundo donde la humanidad vive rodeada de enormes murallas para protegerse de los titanes, criaturas gigantes que devoran personas. Durante más de 100 años, estos muros han mantenido a salvo a los sobrevivientes, pero todo cambia cuando un titán colosal aparece y destruye parte de la primera línea de defensa.

El ataque provoca una tragedia que marca la vida de Eren Jaeger, un joven que decide unirse al ejército para acabar con estas criaturas. Junto con sus amigos Mikasa Ackerman y Armin Arlert, se adentra en una lucha que pondrá a prueba su valentía y cambiará todo lo que creía saber sobre su mundo.

Cabe mencionar que la primera temporada combina acción, suspenso y momentos bastante intensos. Además de los enfrentamientos contra los titanes, la serie ofrece misterios sobre el origen de estas criaturas y los secretos que esconden las murallas. Si te gustan las historias llenas de giros inesperados, esta aventura tiene mucho que ofrecer.

Aquí lo puedes ver completamente gratis:

¿Hasta cuándo estará disponible gratis?

Por ahora, no se ha confirmado hasta qué fecha permanecerá disponible el maratón en YouTube. Como el video lleva poco tiempo publicado, lo mejor es aprovechar la oportunidad cuanto antes, especialmente si quieres ver la temporada completa sin interrupciones.

Eso sí, recuerda que la disponibilidad gratuita podría cambiar, así que no conviene dejar esta tarea otaku para después.

¿Ya viste Attack on Titan o aprovecharás esta oportunidad para descubrir la historia de Eren y sus amigos? ¿Qué te parece que Crunchyroll publique temporadas completas de anime gratis en YouTube? Cuéntanos en los comentarios.

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