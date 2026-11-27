LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 alcanzó un éxito sin precedentes, y batió numerosos récords de ventas durante su primera semana

Según reportes, el juego vendió 53 millones de unidades en tan solo una semana, por lo que duplicó las ventas del primer mes de Grand Theft Auto 5

PlayStation 5 se consolidó como la plataforma dominante, pues representa más 75% del total de las ventas

Todo el mundo sabía que Grand Theft Auto 6 (GTA 6) sería un éxito descomunal, pero pocos imaginamos que sería uno de los lanzamientos más exitosos en toda la historia de la industria del entretenimiento. A pesar de sólo tener una semana en el mercado, ya batió múltiples récords y dejó en vergüenza a la entrega anterior.

De acuerdo con un nuevo informe, el videojuego de mundo abierto mantiene el excelente ritmo comercial y acaba de superar otro hito de ventas. También se dice que la versión para PlayStation 5 es sustancialmente más popular que la de la consola de Microsoft, a pesar de que el XBOX Series X es una de las mejores plataformas para jugar el título.

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Grand Theft Auto 6 ya habría vendido 53 millones de unidades en todo el mundo

En los meses previos al lanzamiento, múltiples expertos y especialistas afirmaban que el videojuego de Rockstar Games sería un éxito comercial que superaría todo lo hecho por otros proyectos de la compañía. El banco de inversión Piper Sandler señaló que el sandbox podría alcanzar las más de 40 millones de copias vendidas en 24 horas.

Si bien fue una producción un poco exagerada, en realidad está muy cerca de las cifras oficiales. En un comunicado, Take-Two Interactive informó que el juego generó $3790 millones de dólares en tan sólo un día tras vender 32.5 millones de unidades en preventa. Estamos ante el lanzamiento más exitoso de la industria del entretenimiento.

GTA 6 mantiene el pie en el acelerador, y a inicios de esta semana se informó que, de acuerdo con los reportes, el juego ya había superado las 44 millones de unidades. En ese momento hablábamos de ingresos de alrededor de $4000 millones de dólares, casi la recaudación combinada de Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey.

Ahora, el analista Rhys Elliott de Alinea Analytics acaba de compartir nuevos datos que nos permiten dimensionar el alcance del videojuego de mundo abierto. Según estimaciones de la firma de investigación, la nueva entrega de la serie ya vendió 53 millones de unidades en apenas una semana.

Sobra decir que Grand Theft Auto 6 es un éxito en todos los sentidos. En forma de comparación, vale la pena recordar que GTA 5 de 2013 se las arregló para despachar 29 millones de copias en un mes. Así es, el más reciente título de la franquicia casi duplicó las ventas totales del primer mes del juego anterior en su primera semana en tiendas.

Por supuesto, GTA 6 tiene un largo trecho por recorrer si desea alcanzar las 89 millones de unidades vendidas de Red Dead Redemption 2 y las más de 250 millones de copias de Grand Theft Auto 5. Aun así, seguramente Rockstar Games está contento con los resultados. Según Rhys Elliott, el juego ya generó $4700 millones de dólares en ingresos.

GTA 6 es un éxito éxito, y sus ventas casi duplican a las del primer mes de GTA 5

Grand Theft Auto 6 se vende mucho mejor en PlayStation 5 que en XBOX Series X|S

El artículo de Alinea Analytics incluye más información que nos permite dimensionar el alcance de Grand Theft Auto 6. Por ejemplo, se informa que casi 7 millones de jugadores ya invirtieron más de 50 horas en el juego, mientras que alrededor de 250,000 personas superan las 100 horas.

Además, se reporta que Estados Unidos es el mercado principal de GTA 6 en PlayStation 5, con 33.5% de las ventas totales en la plataforma de Sony.

En ese sentido, el informe de Rhys Elliott señala que Grand Theft Auto 6 ya vendió 40 millones de unidades sólo en PlayStation 5, lo que equivaldría a 75.7% de las ventas totales. Por su parte, solamente 24.4% (13 millones de copias) provendrían de la versión de XBOX Series X|S.

Alinea Analytics señala que PS5 es la consola más popular en términos de reconocimiento de marca y visibilidad, y achaca el éxito del juego en la plataforma al acuerdo exclusivo de publicidad. Lo irónico es que, según una investigación de Digital Foundry, el juego funciona mucho mejor en XBOX Series X que en la consola de Sony.

Finalmente, el informe también señala que GTA 6 tuvo un impacto negativo en el desempeño de otros grandes lanzamientos del año. En PlayStation, las ventas de juegos como 007 First Light, Resident Evil Requiem y Marvel’s Wolverine disminuyeron alrededor de 34% durante la semana de estreno del sandbox.

Tras el éxito comercial de Grand Theft Auto 6, CD Projekt RED intentará replicar la misma estrategia. Esta semana se informó que el estudio polaco firmó un acuerdo de marketing con Sony para The Witcher 4. Eso sí, el RPG de fantasía tendrá un lanzamiento multiplataforma.

La versión para PS5 de Grand Theft Auto 6 es la más popular

Pero cuéntanos, ¿ya compraste el juego? ¿Qué te pareció? ¿En cuál consola lo compraste? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto 6 si visitas esta página.

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