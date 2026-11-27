LO QUE DEBES SABER

El servicio de suscripción está disponible por 1 USD en PlayStation, XBOXy PC, y ofrece acceso a un amplio catálogo de juegos AAA

La promoción es por tiempo limitado y finaliza el 3 de diciembre de 2026, y supone un descuento de 81 % sobre el precio mensual habitual

Los suscriptores obtienen acceso a más de 400 juegos, incluidos títulos populares como Dead Space, Mass Effect Legendary Edition y Battlefield 2042

Los servicios de suscripción ya son muy importantes, pues actualmente son una de las mejores formas para consumir cine, televisión y, por supuesto, videojuegos. Los jugadores de PC, PlayStation y XBOX deben estar atentos, pues ahora mismo pueden contratar un popular programa de paga por sólo $1 USD.

Es una promoción de tiempo limitado imposible de rechazar, pues el servicio en cuestión da acceso a una enorme librería de juegos AAA de franquicias muy queridas por los fanáticos. Las personas interesadas deben actuar rápido, pues esta oferta especial finalizará en pocos días y nadie sabe cuándo volverá a estar disponible.

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EA Play tiene hasta 81% de descuento en PlayStation, PC y XBOX

Como muchos seguramente ya adivinaron, el programa al que nos referíamos es, nada más y nada menos, que EA Play, el servicio de suscripción de Electronic Arts que debutó originalmente en 2014 bajo el nombre EA Access. Desde entonces, esta iniciativa ha evolucionado y ahora ofrece beneficios jugosos que serán del agrado de los jugadores.

EA Play es muy parecido a XBOX Game Pass e incluso PlayStation Plus Extra/Deluxe, pues uno de sus principales ventajas es su catálogo de juegos gratuitos. Los suscriptores pueden descargar y jugar una amplia gama de títulos de franquicias famosas, incluidas favoritas de los fans como Dead Space y Battlefield.

Afortunadamente, los jugadores de toda la plataforma pueden adquirir un mes del servicio a precio de regalo. La membresía mensual tiene hasta 81% de descuento, lo que significa que actualmente se ofrece por $1 USD (o el equivalente a la moneda local, según la tienda).

EA Play tiene 81% de descuento en la PS Store de PlayStation, así que los jugadores pueden adquirir un mes del programa de paga por sólo $19 MXN. Para contextualizar, el precio habitual es $102.59 MXN. Lo mismo sucede en XBOX, donde un mes actualmente se ofrece a cambio de $19.00 MXN.

La membresía mensual también se vende por $1 USD en PC a través de Steam, la Epic Games Store y la tienda propia de Electronic Arts. Esta oferta especial ya está activa en todas las plataformas, pero lo mejor será que los jugadores no desaprovechen esta oportunidad. Lo decimos porque la promoción finalizará el 3 de diciembre de 2026.

Es importante recalcar que la suscripción de EA Play se renueva automáticamente al precio habitual en la siguiente fecha de facturación. Para evitar cargos indeseados, recomendamos desactivar esa opción o simplemente cancelar la membresía antes de que vuelva a cobrar.

EA Play está disponible por $1 USD en PlayStation, XBOX y PC

Juega Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor, Mass Effect y más juegos AAA por sólo $1 USD

Es preciso recordar que el servicio de suscripción también tiene una versión mejorada conocida como EA Play Pro, que ofrece ventajas adicionales como acceso de día 1 a las ediciones premium de los nuevos lanzamientos. Tristemente, ese plan no forma parte de la promoción, así que los jugadores deberán pagar $16.99 USD al mes o $119.99 USD al año si desean contratarlo.

Aun así, el nivel básico de EA Play otorga una cantidad considerable de ventajas, como recompensas mensuales en algunos títulos de Electronic Arts y descuentos exclusivos de hasta 10% en paquetes DLC. Pero sin duda, el beneficio más importante es el acceso ilimitado a la colección de más de 400 videojuegos.

Los suscriptores pueden probar juegos AAA de alto perfil como el remake de Dead Space, la colección Mass Effect Legendary Edition, el aclamado Star Wars Jedi: Survivor, el popular Battlefield 2042, el divertido It Takes Two y múltiples entregas de Madden NFL. El servicio da acceso total a esos y más juegos, así que es posible completarlos sin restricciones.

Por si fuera poco, EA Play también ofrece versiones de prueba de lanzamientos recientes de Electronic Arts, como EA Sports FC 27. Así pues, lo mejor será que los jugadores de PC, PlayStation y XBOX aprovechen la oferta de $1 USD para ahorrar lo máximo posible.

Dead Space y más juegos AAA están disponibles sin cargo adicional en EA Play

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta promoción? ¿Cuál juego planeas probar primero? Déjanos leerte en los comentarios.

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