LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 alcanzó un éxito comercial sin precedentes y fue aclamado por la crítica, pero también recibió acusaciones de ser woke

Ned Luke, el actor que interpreta a Michael de Santa en Grand Theft Auto 5, defendió a GTA 6 frente a las críticas relacionadas con la inclusión de una protagonista femenina

A pesar de que consiguió una calificación perfecta por parte de la crítica, GTA 6 fue objeto de una campaña de reseñas negativas masivas review bombing

Grand Theft Auto 6 es un triunfo rotundo por donde se le mire: además de tener el lanzamiento más exitoso para cualquier producto de entretenimiento en toda la historia, obtuvo reseñas perfectas por parte de la prensa especializada; sin embargo, también recibió muchas críticas negativas y se vio envuelto en la interminable guerra cultural.

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Muchas personas afirman que el videojuego protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos es “woke” por múltiples razones. Ned Luke, quien interpretó a Michael de Santa en GTA 5 y GTA Online, simplemente está en desacuerdo con ese tipo de comentarios.

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Ned Luke, actor de Michael de Santa de Grand Theft Auto 5, niega que GTA 6 sea progre

Sin duda, Ned Luke se convirtió en una de las personalidades más queridas por los fanáticos de Rockstar Games. Más allá de recibir el cariño de los jugadores por dar vida a uno de los personajes principales de la entrega de 2015, poco a poco logró crear una comunidad gracias a sus transmisiones en vivo y videos.

Naturalmente, muchas personas tenían curiosidad por conocer la opinión del actor sobre GTA 6, que acaba de lanzarse el pasado 19 de noviembre de 2026. El intérprete actualmente realiza una serie en su canal personal de YouTube en el que se le puede ver cómo juega el título de mundo abierto.

Durante una entrevista reciente para el programa Fall Damage del medio Dexerto, Ned Luke leyó algunos comentarios de la comunidad. En un momento, habló sobre una persona que afirmó que Grand Theft Auto 6 se había vuelto “woke”, principalmente por la incorporación de un personaje femenino.

“¿Qué es ser ‘woke’? ¿Qué significa? ¿Sólo porque tiene una protagonista femenina? ¿Cómo se le llama a esos tipos a los que no les gustan las mujeres? Ah, sí: tontos. Así se le llaman… ¡tontos!”, comentó el actor de Michael de Santa.

Ned Luke continuó con su comentario, y criticó a las personas que dicen que GTA 6 es un videojuego progre por el simple hecho de tener a una protagonista mujer. También salió a la defensa de Lucía Caminos. “¿Sabes qué, amigo? Ella es una chica genial. Es mucho más genial de lo que tú podrás soñar ser”, concluyó el actor de voz.

Vale la pena recordar que no es la primera vez que Ned Luke habla sobre el tema. En una entrevista con el portal IGN en 2024, criticó a los jugadores que se quejan de tener a una mujer como protagonista en Grand Theft Auto 6.

“Aquí hay muchos payasos que dicen: ‘Rockstar se vuelve progre y se deja llevar por la corrección política del mundo’. Para empezar, ya ha habido otras protagonistas femeninas en el pasado, pero no algo tan grande [como Lucía]”, comentó el actor hace un par de años.

Ned Luke, actor de Michael de Santa, defiende a GTA 6 de las críticas de los jugadores que dicen que el juego es woke

Grand Theft Auto 6 recibe review bombing por ser woke

Lamentablemente, GTA 6 quedó atrapado en la guerra cultural que actualmente predomina en Internet y otros espacios de la sociedad. A pesar de que el juego recibió calificaciones perfectas y vendió millones de copias, muchos jugadores lo tachan de “progre” e instan a otras personas a no comprarlo.

El título de Rockstar Games fue víctima de review bombing, y empezó a recibir miles de reseñas negativas. En este momento, tiene una puntuación promedio de 5.7 por parte de la audiencia general, lo que contrasta con la calificación de 99 del lado de los críticos y periodistas profesionales.

Al dar un vistazo en la sección de comentarios, podemos encontrar quejas genuinas que apuntan a problemas reales del juego: desde caídas de frames que arruinan las escenas de acción hasta bugs que rompen la inmersión. Otros jugadores también arremeten contra el ritmo general de la narrativa.

Sin embargo, un gran porcentaje de las críticas negativas señalan que Grand Theft Auto 6 es “propaganda woke” y un “panfleto feminista” por el simple hecho de tener a una protagonista latina. Otros también afirman que el juego es un “simulador de novio” debido a las misiones en las que debemos comprar flores para Lucía y arreglar la casa.

Grand Theft Auto 6 fue víctima de review bombing en Metacritic tras recibir decenas de reseñas negativas

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del comentario de Ned Luke? ¿Estás de acuerdo con las críticas negativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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