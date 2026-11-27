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Dragon Ball Super: Beerus es un éxito en las plataformas de streaming, a pesar de recibir críticas por considerarse innecesario y por cambiar la historia

La serie de Toei Animation fue uno de los animes más vistos en Netflix durante octubre de 2026

El remake del show de 2015 también triunfa en Crunchyroll, servicio que ofrece simulcast

Dragon Ball Super: Beerus dividió las opiniones de los fanáticos, pues muchos consideran que un remake es completamente innecesario. Por si fuera poco, una cantidad considerable de espectadores critican los cambios narrativos de esta nueva versión. A pesar de las polémicas, este proyecto es un éxito de vistas en plataformas de streaming.

Netflix acaba de revelar la lista con los 10 animes más vistos en todo el mundo durante octubre, y la serie de Toei Animation ocupa un lugar destacado. Este triunfo demuestra que la franquicia de Akira Toriyama y Toyotaro aún es muy popular pese a tener 40 años de historia.

Eso sí, las aventura de Goku y compañía perdió la medalla de oro ante una adaptación libre de un exitoso videojuego de ciencia ficción.

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Dragon Ball Super: Beerus es uno de los animes más vistos en Netflix en todo el mundo

El remake de la popular pero criticada serie de 2015 se estrenó el pasado 11 de octubre de 2026 en el canal Fuji TV en Japón. Los fanáticos de todo el mundo pudimos presenciar el lanzamiento poco después a través de Crunchyroll, el cual es el único servicio de suscripción que ofrece simulcast.

Dragon Ball Super: Beerus también está disponible en Netflix y HBO Max, pero allí los capítulos debutan una semana después de su emisión original. A pesar de que hay que esperar para ver cómo continúa la historia, miles de personas sintonizan el show animado en dichas plataformas.

Anteriormente, el sitio estadístico Netflix Tudum reveló que la serie de Toei Animation superó los 2.2 millones de visualizaciones durante su primera semana en Netflix. Aún no se ofrecen cifras actualizadas, pero un nuevo reporte oficial revela que el remake es muy popular en ese servicio de suscripción.

A través de un comunicado, el gigante de streaming reveló la lista oficial de los 10 animes más vistos en todo el mundo durante octubre de 2026. En el top podemos encontrar producciones muy esperadas por la comunidad, como Jojo’s Bizarre Adventure en el tercer puesto y la Temporada 3 de The Apothecary Diaries en el quinto lugar.

Dragon Ball Super: Beerus demuestra que la franquicia Akira Toriyama aún mantiene una enorme base de fans, pues fue el segundo anime más popular en Netflix durante octubre. Eso sí, perdió la batalla contra la Temporada 2 de Cyberpunk: Edgerunnners, la serie ambientada en el mismo universo de la saga de videojuegos de CD Projekt RED.

De hecho, la primera temporada de Cyberpunk: Edgerunners obtuvo un repunte de popularidad significativo y se colocó en el sexto lugar del top 10. Esto demuestra que decenas de personas en todo el mundo decidieron ver la travesía de David Martinez y Lucy de cara al estreno de los nuevos episodios.

A continuación, compartimos la lista completa con los 10 animes más vistos de Netflix durante octubre de 2026:

Cyberpunk: Edgerunners Dragon Ball Super: Beerus JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run The Ramparts of Ice The Apothecary Diaries (Temporada 3) Cyberpunk: Edgerunners (Temporada 1) Blue Box (Temporada 3) Tougen Anki Ranma 1/2 Remake (Temporada 2) The Apothecary Diaries (Temporada 1)

Dragon Ball Super: Beerus es uno de los animes más vistos en Netflix, pero Cyberpunk Edgerunners 2 es más popular

Dragon Ball Super: Beerus es un éxito en streaming, pese a las críticas de los fans

Recalcamos que lo hecho por Dragon Ball Super: Beerus en Netflix es toda una hazaña al considerar que los nuevos episodios llegan a esa plataforma una semana después de su lanzamiento original en Fuji TV y Crunchyroll. Y aunque no hay datos oficiales sobre el desempeño de la serie en HBO Max, podemos asumir que también tuvo una buena recepción.

Para sorpresa de nadie, la serie de Toei Animation se mantiene en el top de lo más visto en Crunchyroll. De acuerdo con la plataforma FlixPatrol, el anime protagonizado por Goku, Vegeta y Bills ocupó el tercer puesto en la plataforma de streaming, sólo por detrás de la segunda temporada de Black Clover y la adaptación de Overgeared.

Aunque no hay una actualización sobre el tema y se desconoce si hubo movimiento en las listas, es probable que el estreno de las versiones con doblaje latino y otros idiomas impulsara la popularidad de Dragon Ball Super: Beerus en el servicio de suscripción especializado en anime.

Si bien el remake es un éxito comercial y acumula millones de visualizaciones entre todas las plataformas de streaming, el proyecto constantemente se enfrenta a la reacción negativa de la comunidad. Este relanzamiento prometía ofrecer una versión más fiel a la visión original de Toriyama, pero los cambios narrativos ya decepcionaron a los fans.

Por ejemplo, el capítulo 3 causó polémica por remover por completo la escena en la que Vegeta baila para distraer a Bills y otras secuencias cómicas, mientras que el episodio 5 dividió las opiniones de los espectadores al hacer que Goku Super Saiyajin Dios fuera menos poderoso que su contraparte de 2015.

A pesar de las críticas, Dragon Ball Super: Beerus mantiene su popularidad y el episodio 7, que representa el inicio del arco de la Resurrección de Freezer, alcanzó el mayor nivel de rating hasta la fecha en televisión japonesa. El capítulo 8 se estrenará el 29 de noviembre y mostrará cómo el Emperador del Mal llega a la Tierra.

Dragon Ball Super: Beerus es un éxito a pesar de las críticas de los fanáticos, y estuvo en el Top 10 de Netflix durante octubre de 2026

Pero cuéntanos, ¿en cuál plataforma de streaming ves el anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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