La franquicia Gundam es una de las más importantes en la historia de la ciencia ficción. Durante décadas ha dado vida a series animadas, películas, mangas y videojuegos que conquistaron a millones de fans alrededor del mundo. Por eso, cuando Bandai Namco apareció en el Summer Game Fest 2026 con un anuncio relacionado con la saga, muchos jugadores pusieron atención de inmediato.

La compañía reveló oficialmente Gundam Rogue Orbit, un nuevo videojuego basado en la popular franquicia de mechas.

El avance fue breve y se enfocó principalmente en mostrar el nombre del proyecto, algunas secuencias cinematográficas y algo de gameplay. Aun así, bastó para convertirse en uno de los anuncios más comentados entre los seguidores de la serie.

Un nuevo proyecto para una de las franquicias más influyentes del género

Durante la presentación, Bandai Namco mostró a Gundam Rogue Orbit como una nueva experiencia inspirada en una de las franquicias de ciencia ficción más influyentes jamás creadas.

Por ahora, se sabe que su protagonista será Rex, un piloto que se enfrentará a amenazas desconocidas, y que estará acompañado por Vee, un robot con un diseño muy familiar.

El teaser mostró la estética característica de la saga, con tecnología futurista y la presencia de los icónicos Mobile Suits que han definido a Gundam durante generaciones.

Aquí puedes ver su avance:

Here’s a special announcement from Bandai Namco, about one of the most influential sci-fi franchises ever created. This is Gundam Rogue Orbit! #SummerGameFest pic.twitter.com/b5mRaMPSuY — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Su lanzamiento está previsto para 2027

La información más importante compartida durante el evento fue su ventana de lanzamiento. Bandai Namco confirmó que Gundam Rogue Orbit llegará en algún momento de 2027.

Cabe mencionar que el anuncio llega en un momento importante para la franquicia. Gundam se prepara para celebrar su 50.º aniversario y varias iniciativas relacionadas con la marca ya están en marcha para conmemorar la ocasión.

Aunque el primer vistazo fue breve, la sola presencia de un nuevo videojuego de Gundam bastó para llamar la atención. Falta ver si los responsables del juego revelan más información en el futuro cercano.

¿Crees que este nuevo proyecto pueda convertirse en uno de los mejores títulos de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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