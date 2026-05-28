Era demasiado ingenuo pensar en que Call of Duty iba a descansar un año tras el desliz del criticado Black Ops 7 de 2025. De hecho, es todo lo contrario, pues la franquicia pretende regresar por todo lo alto en 2026 con una de sus entregas más ambiciosas: Modern Warfare 4, que ya es oficial. Quizás lo más interesante del anuncio fue la confirmación de que el FPS llegará a Nintendo Switch 2.

Activision finalmente levantó el telón y compartió los primeros detalles de la próxima entrega de la franquicia. La compañía reveló el contexto narrativo y algunas de las novedades que acompañarán el modo multijugador y el regreso del apartado DMZ. Y sí, ya sabemos cuándo estará disponible este nuevo lanzamiento.

Los fanáticos de Nintendo podrán unirse a la diversión tras años de ausencia de la franquicia en las consolas de la compañía japonesa.

Video relacionado: La crisis de Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare 4 presume sus novedades

Como su mismo nombre indica, Call of Duty: Modern Warfare 4 es la cuarta entrega de la subserie tras el reboot de 2019. La campaña narrativa presentará un tono muy sombrío y realista, y nos llevará hasta Corea del Sur y otras partes del mundo para participar en un conflicto a gran escala.

El avance oficial revela que el Capitán Price, uno de los personajes más queridos de la franquicia, estará de regreso y desempeñará un rol clave en la historia. Los detalles permanecen escasos por obvias razones, pero la descripción revela que el líder de la Fuerza Operativa 141 se enfrentará a una “guerra personal” de venganza.

En cuanto a los apartados competitivos de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision prometió que el modo multijugador ofrecerá combates realistas y precisos con un nuevo sistema de movimiento más fluido. Algunos fanáticos estarán felices de saber que Infinity Ward optó por un matchmaking similar al de Black Ops 7, que es más abierto.

De igual forma, el modo online de MW4 incluirá el sistema clásico de prestigio, hasta 12 mapas para partidas 6vs6, operadores y mucho más. Se espera que próximamente se revele más información al respecto.

La nueva entrega de la serie también traerá de regreso el modo DMZ, un componente adicional que presenta mecánicas de shooters de extracción. Aún hay muchas dudas sobre cómo se integrará esta modalidad al resto de la experiencia, pero el estudio prometió que compartirá más información el próximo 7 de junio.

Call of Duty: Modern Warfare 4 debutará el 23 de octubre de 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 tiene fecha de estreno y llegará a Nintendo Switch 2

El comunicado oficial revela que Call of Duty: Modern Warfare 4 estará disponible a partir del 23 de octubre de 2026, por lo que falta poco hincarle el diente y explorar todo su contenido. Además, llegará a tiendas casi un mes antes que Grand Theft Auto VI, por lo que tendrá tiempo suficiente para respirar y brillar por su cuenta.

Activision dio a conocer que la próxima entrega llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2. Esta lista llama la atención por un par de razones. En primer lugar, es el primer título en más de 10 años en saltarse un lanzamiento para PS4 y Xbox One, por lo que estamos ante un proyecto meramente next-gen.

De igual forma, Call of Duty: Modern Warfare 4 será la primera entrega en más de una década en llegar a una plataforma de Nintendo. El último título que tuvo ese honor fue CoD: Ghost de 2013, que estuvo disponible para el polémico Wii U.

Durante el juicio por la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, la casa de XBOX firmó un acuerdo de 10 años que garantizaba que los próximos títulos de la franquicia llegaran a los ecosistemas de la compañía japonesa. A pesar de que la adquisición se concretó en 2023, aún no se había materializado algún lanzamiento de la saga para las consolas híbridas.

CoD: Modern Warfare 4 será el primer Call of Duty en una consola de Nintendo en más de 10 años

Eso cambiará en 2026 con Call of Duty: Modern Warfare 4, que debutará para Nintendo Switch 2 junto al resto de versiones. Se compartirá más información sobre la preventa y otros detalles durante el verano.

Pero dinos, ¿comprarás la nueva entrega en la consola híbrida? ¿Te emociona el anuncio? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Call of Duty: Modern Warfare 4.

Video relacionado: El gran enredo de Switch 2: ¿qué está pasando con los third party?

Fuente