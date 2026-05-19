Microsoft quiere enderezar el camino de XBOX y sabe que la retroalimentación de los jugadores es muy importante para lograrlo. Por ello, esta semana lanzó XBOX Player Voice, un nuevo sitio donde los fans pueden compartir sus ideas para mejorar el ecosistema de la marca.

Esta herramienta forma parte de la nueva era de XBOX bajo el liderazgo de Asha Sharma, quien desde su llegada se mostró dispuesta a escuchar a la comunidad para conocer y resolver los problemas que aquejan a la compañía.

El lanzamiento de XBOX Player Voice fue todo un éxito, pues la comunidad llenó al instante el sitio con sugerencias y peticiones que, de ser tomadas en cuenta, moldearán el futuro de la división de videojuegos.

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El regreso de los exclusivos es la petición más popular en XBOX Player Voice

Los jugadores de XBOX compartieron muchas ideas interesantes en el sitio de retroalimentación. Algunas de ellas recibieron el respaldo de cientos de fans, pues la comunidad cree que son cambios indispensables para que la compañía siga vigente a largo plazo.

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Para sorpresa de pocos, la petición más popular en XBOX Player Voice hasta ahora tiene que ver con los exclusivos. En años recientes, XBOX se dedicó a llevar sus franquicias más aclamadas a las consolas de Sony y Nintendo, en un plan multiplataforma que desagradó a muchos fans de hueso colorado.

Sagas como Gears of War, Forza Horizon, Starfield y más dejaron de ser exclusivas. Además, es cuestión de tiempo para que Halo y Fable también lleguen a PS5. La falta de exclusivos provocó una crisis de identidad de XBOX y una severa caída en las ventas de hardware, lo que motiva a muchos jugadores a exigir su regreso.

El jugador Carlos Hernández escribió el que hasta ahora es el mensaje más popular en XBOX Player Voice. Su petición para el regreso de los exclusivos suma más de 7500 votos positivos y más de 1000 comentarios que respaldan su idea.

“XBOX se construyó sobre la base de grandes juegos exclusivos; no se puede vender ninguna consola sin una razón para comprarla en comparación con la competencia, o incluso sin enviar tus juegos estrella a la competencia. ¡POR FAVOR, QUE REGRESEN!”.

Asha Sharma se comprometió a revisar sus políticas en torno a la exclusividad; sin embargo, por ahora no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Los fanáticos tienen esperanzas de que el mensaje en XBOX Player Voice le demuestre lo mucho que los jugadores desean tener contenido exclusivo en sus consolas, pero la decisión final será de Microsoft.

PlayStation anunció esta semana que sus juegos single-player volverá a ser exclusivos de PS5, pues no tendrán ports para PC. Xbox podría reacomodar su estrategia multiplataforma con exclusivos temporales o un enfoque similar al de Sony, pero por ahora no hay algo confirmado.

Online gratuito y otras peticiones de los fans de XBOX

El tema de la exclusividad no es el único que acapara la página principal de XBOX Player Voice. Los jugadores también aprovecharon el sitio de retroalimentación para exigir más juegos para el programa de retrocompatibilidad, el cual no recibe novedades desde hace bastantes años.

Otras peticiones igual de populares exigen que el multijugador en línea sea gratuito en todas las generaciones de consolas de XBOX y ajustes para que XBOX Game Pass sea aún más accesible luego de los ajustes de precio. Respecto al servicio, los jugadores también pidieron el regreso del plan familiar, que entró en pausa indefinida luego de un periodo de pruebas en países seleccionados.

Los jugadores de XBOX también quieren que la lista de logros tenga una sección aparte para los DLC, soporte para juegos físicos de Project Helix, el regreso del sistema de avatares y una mayor presencia oficial de la marca en países como Brasil.

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