La revelación de Call of Duty: Modern Warfare 4 llegó con una mala noticia para los jugadores de Warzone que aún no han dado el salto a la nueva generación. Por medio de un comunicado, Activision anunció que su Battle Royale dejará de estar disponible en PS4 y Xbox One este año.

El free-to-play se ha mantenido activo durante años en consolas de pasada generación, pero eso cambiará radicalmente en 2026. La compañía detalló sus planes para retirar el juego de las tiendas de dichos sistemas y, posteriormente, cerrar sus servidores.

Esto significa que los fanáticos del Battle Royale deberán dar sí o sí el salto a PlayStation 5, Xbox Series X|S o PC para seguir disfrutándolo en la nueva era de la saga que llegará con Modern Warfare 4.

Video relacionado: Juegos de Call of Duty - Del peor al mejor

¿Hasta cuándo estará disponible Call of Duty: Warzone en PS4 y Xbox One?

Los fans de Call of Duty: Warzone que aún juegan en PS4 y Xbox One deben marcar varias fechas importantes en su calendario. La primera de ellas es el 4 de junio, día en que el Battle Royale será retirado de las tiendas digitales de ambas consolas.

Esto implica que los nuevos jugadores que se quieran unir a las partidas ya no podrán descargarlo. Los usuarios que lo conservan en sus consolas podrán seguir disfrutándolo hasta nuevo aviso.

Ese mismo día, Activision dejará de ofrecer COD Points, BlackCell y los paquetes de operadores de operadores de la Call of Duty League. Por otro lado, los niveles gratuitos del Pase de Batalla y el juego como tal seguirán activos hasta finales de año, cuando el soporte concluya definitivamente.

Posteriormente, el 25 de junio, Activision eliminará por completo la tienda integrada de Call of Duty: Warzone. El Battle Royale dejará de estar disponible en PS4 y Xbox One con el inicio de la Temporada 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4

Así pues, los usuarios de dichas consolas podrán disfrutar el Battle Royale hasta el final de la Temporada 6 de Call of Duty: Black Ops 7.

El Battle Royale dejará de estar disponible con la llegada de Modern Warfare 4

¿Qué pasará con tu progreso, COD Points y tu contenido del Battle Royale cuando acabe el soporte?

Por fortuna, la comunidad que aún juega en PS4 y Xbox One podrá conservar todo su contenido y progreso al cumplir un único requisito: jugar con la misma cuenta de Activision en otras plataformas.

Activision confirmó que los jugadores conservarán su progreso completo, todo el contenido de paga y sus COD Points; sin embargo, una parte limitada del contenido se transferirá exitosamente sólo si se juega en una consola de la misma familia. También hay que tomar en cuenta que los COD Points se podrán canjear en PS4 y Xbox One hasta el 25 de junio.

“Los puntos COD que hayas comprado u obtenido mediante el Pase de Batalla están vinculados a las cuentas de la plataforma. Los puntos COD no gastados en una consola no compatible podrán canjearse en la consola de última generación de la misma familia de consolas al usar la misma cuenta”, explicó Activision.

El fin de una era para Call of Duty: Warzone se acerca

¿Cuáles son tus alternativas para poder seguir disfrutando Call of Duty: Warzone?

Una vez que el Battle Royale deje de estar disponible en las consola de pasada generación, los jugadores podrán recuperar su contenido en PS5, Xbox Series X|S o PC. El resto de los juegos de la franquicia para PS4 y Xbox One no sufrirán cambios, así que seguirán disponibles hasta que Activision anuncie lo contrario.

En esta página están todas las noticias relacionadas con Call of Duty.

Video relacionado: Call of Duty vs. Battlefield: ¿cuál saga es la mejor?

Fuente