Animal Planet es un canal conocido por sus documentales sobre la naturaleza, pero próximamente ampliará su catálogo con nuevo contenido. El canal japonés se prepara para recibir BEASTARS, el anime basado en el manga de Paru Itagaki. Esta será la primera emisión de una serie de anime en la historia de Animal Planet.

La primera temporada de BEASTARS comenzará su transmisión en Animal Planet el jueves 15 de octubre de 2026 en Japón.

La elección resulta interesante, pues BEASTARS presenta un mundo habitado por animales antropomórficos en el que carnívoros y herbívoros conviven y tratan de controlar su naturaleza. La historia sigue a Legoshi, un lobo gris que intenta mantener bajo control sus instintos depredadores. Su vida escolar cambia después de que un estudiante desaparece y, posteriormente, conoce a Haru, una pequeña coneja que despierta en él un apetito voraz y otros sentimientos difíciles de controlar.

Video relacionado: FIRE EMBLEM: FORTUNE’S WEAVE | ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

El primer anime en llegar a Animal Planet

Los episodios serán emitidos cada jueves, pero se ha adelantado que también se transmitirán repeticiones durante el fin de semana y la madrugada del lunes.

Su historia utiliza una sociedad de animales para abordar temas como los prejuicios, la discriminación, la convivencia entre diferentes grupos y el conflicto entre los instintos y las normas sociales.

La llegada a Animal Planet representa además un curioso regreso a la televisión para una producción que tuvo gran impacto en servicios de streaming. Actualmente, BEASTARS puede verse en Netflix en México.

Por ahora, la transmisión solamente está confirmada para Animal Planet Japón. Por el momento no existe información oficial que confirme que el anime pueda llegar en el futuro a Animal Planet en México, Latinoamérica u otras regiones.

¿Qué opinas de la llegada de este anime a un canal dedicado a la vida silvestre? ¿Crees que el anime debería transmitirse en nuevos espacios? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre lo nuevo en el mundo del anime, puedes seguir el siguiente enlace.

Video relacionado: ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD | ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Sigue en LEVEL UP.