Sin ningún tipo de duda, Crunchyroll es uno de los servicios de streaming más populares gracias a su enorme catálogo de animes y películas animadas. La plataforma se expande cada año con nuevos programas, y finalmente se reveló la lista preliminar de las series que se unirán a la librería durante la temporada de otoño de 2026.

El listado incluye franquicias muy queridas por los fanáticos, como Black Clover y Ace of the Diamond; sin embargo, la comunidad sólo tiene una pregunta: ¿Dragon Ball Super: Beerus llegará al servicio en octubre? Hay noticias agridulces al respecto, pero aún es demasiado pronto para perder la esperanza.

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¿Dragon Ball Super: Beerus debutará en Crunchyroll durante el otoño de 2026?

A través de un extenso artículo, Crunchyroll brindó una actualización sobre los estrenos que se incorporarán al catálogo de la plataforma durante la temporada de otoño 2026. También confirmó algunas series que recibirán doblaje latino en los próximos meses.

Naturalmente, muchos fanáticos buscaron a Dragon Ball Super: Beerus en la lista. El remake del anime de 2015 se mostró por primera vez a principios de 2026 en un evento especial, y en aquel entonces sé confirmó que debutaría hasta finales de este año. Tuvimos que esperar varios meses para conocer la fecha de estreno oficial: 11 de octubre.

En su comunicado, Toei Animation confirmó que la serie basada en la obra de Akira Toriyama se emitirá en televisión a través de Fuji TV y plataformas de streaming. Por el momento, actualmente sólo se conoce que U-NEXT y Prime Video recibirán los nuevos episodios aproximadamente 30 minutos después de su estreno original en Japón.

Es un completo misterio cuáles serán los servicios de streaming que alojarán la serie animada en Occidente; sin embargo, es muy posible que Dragon Ball Super: Beerus se transmita a través de Crunchyroll en México y otros países. Al final del día, Dragon Ball Daima de 2024 se estrenó en dicha plataforma poco después de su lanzamiento en suelo japonés.

Deberemos esperar, pues Crunchyroll no incluyó a Dragon Ball Super: Beerus en la lista de los próximos estrenos para otoño de 2026. ¿Eso significa que el nuevo anime se estrenará en otro servicio? No necesariamente, pues la compañía confirmó en su artículo que aún hay muchos lanzamientos “por anunciar”. El show protagonizado por Goku podría ser uno de ellos.

La nueva producción de Toei Animation celebrará un panel especial en la Comic-Con de Nueva York a mediados de octubre. Es probable que la casa animadora aproveche el evento para confirmar la fecha de estreno del anime en Occidente, así como las plataformas en las que estará disponible en nuestra región. Además, los asistentes podrán conseguir regalos exclusivos y ver el primer episodio antes de su lanzamiento.

Dragon Ball Super: Beerus aún no está confirmado para Crunchyroll y su fecha de estreno es desconocida

Lista de los animes que llegarán a Crunchyroll en la temporada de otoño 2026

Incluso si Dragon Ball Super: Beerus brilla por su ausencia, la temporada de otoño de 2026 estará retacada de estrenos. Los fanáticos pueden esperar el lanzamiento de series inéditas, así como animes que regresarán con nuevas temporadas. En total, llegarán casi 30 nuevas producciones al catálogo del servicio tan sólo en octubre.

Entre las novedades más llamativas encontramos la segunda temporada de Black Clover, así como la continuación de The Apothecary Diaries, Ace of the Diamond, Aoashi, A Wild Last Boss Appeared y A Return’s Magic Should Be Special. A continuación, compartimos la lista completa de los próximos estrenos de Crunchyroll:

FX Fighter Kurumi-chan ― 1 de octubre

The Apothecary Diaries Temporada 3 ― 2 de octubre

Black Clover Temporada 2 ― 3 de octubre

A Tale of the Secret Saint ― 3 de octubre

Magical Explorer ― 3 de octubre

Romelia War Chronicle ― 3 de octubre

Vertex Force ― 3 de octubre

#I’m Looking For a Zombie ― 3 de octubre

Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship ― 4 de octubre

Aoashi Temporada 2 ― 4 de octubre

Hotel Inhumans Temporada 2 ― 4 de octubre

Uncle’s Obsession with Cute Thing ― 4 de octubre

Even Though I’m a Super Timid Noble Girl, I Accepted the Bet From My Cunning Fiancé ― 4 de octubre

Hello, I Am a Witch and My Crush Wants Me to Make a Love Potion! ― 5 de octubre

So What’s Wrong with Getting Reborn as a Goblin? ― 5 de octubre

The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life ― 6 de octubre

Magic Knight Rayearth ― 7 de octubre

Sasaki and Peeps Temporada 2 ― 7 de octubre

The World’s Strongest Witch ― 7 de octubre

The Detective Is Already Dead Temporada 2 ― 7 de octubre

A Returner’s Magic Should Be Special Temporada 2 ― 7 de octubre

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II ― 8 de octubre

Firefly Wedding ― 9 de octubre

The Vermilion Mask ― 10 de octubre

Ace of Diamond Act II Temporada 2 ― 11 de octubre

Chitose Is in the Ramune ― 13 de octubre

Dark Machine: The Animation ― 13 de octubre

Dreamland ― 16 de octubre

PSYREN ― Por anunciar

Crunchyroll revela los primeros animes que debutarán en octubre como parte de la temporada de otoño de 2026

Pero cuéntanos, ¿cuál es el estreno que más esperas de la temporada de otoño? Déjanos leerte en los comentarios.

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