Los fans de Nintendo Switch 2 han recibido varias noticias interesantes sobre la llegada de la franquicia Monster Hunter a la consola. No obstante, hay un título que parece estar fuera de los planes de CAPCOM, mientras que otro requirió un proceso de desarrollo mucho más complejo de lo que algunos podrían imaginar.

Se trata de Monster Hunter World, uno de los juegos más queridos de la serie, y Monster Hunter Wilds, cuyo lanzamiento en la consola híbrida de Nintendo ya está confirmado.

Monster Hunter World no llegará a Nintendo Switch 2

Si esperabas cazar monstruos en Monster Hunter World desde tu Nintendo Switch 2, tenemos malas noticias. Ryozo Tsujimoto, productor de la franquicia, descartó la posibilidad de adaptar el juego a la consola.

El principal obstáculo es el motor gráfico utilizado en el título. De acuerdo con el desarrollador, Monster Hunter World emplea una tecnología diferente a la de las entregas más recientes de la serie:

“El principal desafío es que el motor de Monster Hunter World es completamente diferente. Desde Monster Hunter Rise utilizamos nuestro propio RE Engine. Ese cambio de motor modifica por completo la situación, independientemente del rendimiento o la potencia de la máquina. Tendríamos que rehacer el juego completamente desde cero”.

En otras palabras, no se trataría de realizar una adaptación convencional. CAPCOM tendría que emprender un proyecto de gran escala para llevar la aventura a Nintendo Switch 2 y eso descarta la idea.

El juego se quedó con el primer lugar

Monster Hunter Wilds comenzó su desarrollo para Switch 2 en 2025

Mientras World queda fuera de los planes, Monster Hunter Wilds sí llegará a Nintendo Switch 2. En una entrevista con Famitsu, varios desarrolladores de la saga compartieron detalles sobre el proceso de adaptación.

Según sus declaraciones, el desarrollo de esta versión comenzó alrededor de junio de 2025 (momento en el que se lanzó la híbrida), aunque el trabajo más intenso arrancó hacia finales de ese año.

Tsujimoto explicó que el equipo dedicó más de un año al proyecto y que no bastaba con transferir los datos de las demás plataformas:

“Fue un proceso de optimizar cada elemento para Nintendo Switch 2”.

Por su parte, el director Kaname Fujioka señaló que, inicialmente, no contaban con suficiente personal para trabajar en esta versión. Cuando el desarrollo de Wilds se estabilizó y algunos integrantes tuvieron disponibilidad, reunieron al equipo principal para comenzar el proyecto en como se debía.

2026 será un gran año para Monster Hunter Wilds

CAPCOM tuvo que optimizar cada elemento

El equipo de desarrollo explicó que llevar Monster Hunter Wilds a Nintendo Switch 2 exigió un trabajo específico de optimización. Esto demuestra que adaptar un juego moderno a la consola no consiste necesariamente en trasladar sus archivos y ajustar algunos parámetros.

Ahora, parece que el equipo logró superar todos los obstáculos y por fin podrá lanzar la esperada entrega de Monster Hunter para Nintendo Switch 2 el próximo 4 de diciembre.

¿Te hubiera gustado jugar Monster Hunter World en Nintendo Switch 2 o prefieres esperar la llegada de Wilds? Cuéntanos en los comentarios.

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