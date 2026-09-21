Los fans de los juegos de acción y exploración tienen una cita muy importante en octubre próximo.

Castlevania: Belmont’s Curse se prepara para llegar y Konami acaba de confirmar una noticia que seguramente alegrará a quienes esperan con ganas esta nueva aventura: el juego tendrá un demo gratuito.

El demo llegará antes del lanzamiento en consolas y PC

De acuerdo con la información compartida, el demo de Castlevania: Belmont’s Curse estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series y Steam a partir del 1 de octubre.

Gracias a él, los jugadores podrán probar la entrega antes de decidir si quieren sumarse a la lucha contra las fuerzas sobrenaturales que amenazan a la familia Belmont y comprobar qué tan bien funciona su propuesta de acción.

El nuevo juego de Castlevania está a cargo de los creadores de Dead Cells (imagen: Konami)

Una nueva aventura con una protagonista inédita

Castlevania: Belmont’s Curse es un juego de acción y exploración en 2D desarrollado por Konami, Evil Empire y Motion Twin, estudio conocido por su trabajo en Dead Cells.

La historia se desarrolla 23 años después de los acontecimientos de Castlevania III: Dracula’s Curse y sigue a Rose Belmont, hija de Trevor Belmont, quien deberá enfrentarse a una nueva amenaza en un mundo marcado por la oscuridad.

La aventura nos llevará hasta el París de 1499, una ciudad asolada por criaturas monstruosas y envuelta en una misteriosa conspiración. Rose tendrá que utilizar su látigo y diversas habilidades para abrirse paso entre los enemigos, descubrir la verdad y enfrentar los peligros que acechan a su linaje.

A diferencia de otras propuestas recientes, Konami confirmó que el título no será un roguelite, sino una experiencia centrada en la acción y la exploración, con elementos clásicos de la fórmula metroidvania.

Nintendo Switch tendrá una diferencia importante

El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch, aunque en ésta última existe una diferencia técnica que los usuarios deben tener en cuenta.

Mientras que las versiones para Xbox Series X|S y PlayStation 5 funcionarán a 60 fps, la edición de Nintendo Switch correrá a sólo 30 fps.

El lanzamiento de Castlevania: Belmont’s Curse está previsto para el próximo 15 de octubre.

¿Tienes ganas de probar esta nueva aventura de la familia Belmont? ¿Qué te parece que Konami ofrezca un demo antes del lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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