Bethesda Game Studios acaba de alegrarle el día, la semana y el mes entero a los fanáticos de Fallout. El estudio confirmó que ya trabaja en varios proyectos nuevos de la franquicia postapocalíptica, incluyendo Fallout 5, varias remasterizaciones y otro juego que está en manos de un prestigioso estudio.

Por medio de un comunicado, Bethesda habló sobre el futuro de la IP más allá de Fallout 76 y la exitosa serie live-action. Los fanáticos han sido pacientes y serán bien recompensados, pues al menos 4 nuevos títulos de la saga ya vienen en camino.

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Fallout 5 es una realidad, pero hay una mala noticia

Ha pasado más de una década del lanzamiento de Fallout 4, entrega que conquistó y dejó satisfechos a los fanáticos de la saga RPG. Luego de una larga espera, Bethesda por fin confirmó que ya trabaja en Fallout 5. En su comunicado, recalca que la IP es una de sus mayores prioridades en la actualidad y que la 5.ª entrega es su “objetivo a largo plazo”.

Bethesda dará vida al mundo de Fallout 5 con el Creation Engine 3, motor de desarrollo en el que trabaja desde el lanzamiento de Starfield y que también es la herramienta principal para crear The Elder Scrolls VI. El motor ofrece una gran variedad de herramientas y sistemas que definirán los próximos juegos de Bethesda.

La confirmación de Fallout 5 es una excelente noticia, pero hay un detalle que no agradará a los fanáticos que esperan el juego con ansias. Lo que pasa es que el proyecto está en etapa de preproducción, lo que significa que faltan años para su revelación y, aún más, para su estreno.

Bethesda explicó que su prioridad actual es The Elder Scrolls VI y que la mayor parte de sus desarrolladores trabajan en dicho proyecto. Así pues, todo indica que Fallout 5 llegará bastante tiempo después de que la nueva entrega de TES esté lista.

La próxima entrega principal de Fallout ya es una realidad

Remasterizaciones y precuelas de aclamadas entregas de Fallout vienen en camino

Los rumores eran ciertos: además de Fallout 5, varias remasterizaciones de la franquicia ya están en desarrollo. Bethesda confirmó que traerá Fallout 3 de regreso con una versión mejorada que llegará a plataformas modernas en una fecha aún por confirmar.

Eso no es todo, pues una de las mejores entregas de la franquicia también volverá optimizada. Por supuesto, nos referimos a Fallout: New Vegas, aclamado título de Obsidian Entertainment.

Por si fuera poco, Bethesda reveló que prepara una precuela de Fallout 3, en forma de expansión para Fallout 76. El contenido se llamará Raven Rock y debutará en algún momento del próximo año.

Fallout: New Vegas y otros juegos de la saga volverán con una remasterización

Obsidian Entertainment volverá a trabajar con la franquicia

Los reportes sobre Obsidian Entertainment y Fallout también son ciertos, pues el estudio de XBOX, especializado en el género RPG, volverá a trabajar con la saga de Bethesda en un proyecto que aún es un misterio.

“El páramo sigue expandiéndose mientras volvemos a colaborar con nuestros amigos de siempre en Obsidian Entertainment. Nos complace confirmar que están trabajando con nosotros en un nuevo proyecto de Fallout. Pronto compartiremos más información", reveló Bethesda.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Fallout.

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