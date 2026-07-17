La serie live-action de God of War sufrirá un cambio radical de forma inesperada, pues uno de sus protagonistas sufrió un accidente y no podrá continuar en la producción de PlayStation y Amazon. Lo que pasa es que Ryan Hurst, actor que iba dar vida a Kratos, se lesionó durante el rodaje y ahora tendrá que abandonar el proyecto para recuperarse.

Callum Vinson, actor de Atreus, permanecerá en el reparto; sin embargo, tendrá que hacer mancuerna con otro actor. PlayStation y Amazon buscarán a otra persona para interpretar al Fantasma de Esparta, lo que podría traducirse en retrasos importantes para la producción.

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¿Qué le pasó a Ryan Hurst durante el rodaje de God of War?

De acuerdo con un reporte de Deadline, Ryan Hurst estaba en medio de las grabaciones de un capítulo cuando sufrió un grave accidente. Durante una acrobacia, el actor de Kratos se desgarró el bíceps y tuvo que someterse a una cirugía. Actualmente, está en recuperación y tendrá que tomarse un descanso de entre 4 y 6 meses.

Como consecuencia, Hurts no podrá continuar en la producción y tendrá que abandonar el papel protagónico, pues su recuperación implicaba retomar el rodaje hasta 2027. Interpretar a Kratos exige un buen desempeño físico, por lo que es imposible que el actor pueda interpretarlo en su condición actual.

La elección de Hurts como Kratos fue bien recibida por los fans, aunque todo cambió con la revelación de la primera imagen de la serie, que dividió a toda la comunidad. El actor se mostró emocionado por interpretar al icónico personaje de PlayStation y sugirió que su versión live-action luciría mejor luego de las críticas.

Sin embargo, Hurts ahora está por completo fuera de la ecuación y se perderá la oportunidad de ser parte del universo de God of War. Esto luego de someterse a una exigente preparación que implicó ganar 18 kilos de peso y una mayor musculatura. Por ahora, la producción de la serie está en pausa, pues PlayStation y Amazon buscan a un nuevo Kratos.

Ryan Hurst abandona el papel de Kratos luego de sufrir una lesión durante la producción de la serie live-action de God of War

¿Qué pasará con la adaptación de God of War y quién será Kratos?

Luego del accidente, la serie live-action de God of War pasará por un recast para encontrar a un nuevo protagonista. El plan es que el proceso inicie a mediados de agosto, con la idea retomar la producción a mediados de octubre.

La adaptación, a cargo de Ronald D. Moore, inició con su rodaje en febrero de este año. De acuerdo con el reporte, al menos 4 capítulos de la primera temporada ya estaban grabados antes de la lesión de Hurts. Ahora, todas las escenas de Kratos tendrán que regrabarse con un nuevo actor.

La serie de God of War tendrá 2 temporadas y se espera que se graben de forma consecutiva. Por ahora, no hay pistas sobre quién será el nuevo Kratos.

Al menos 4 capítulos de la serie de God of War se regrabarán por el cambio de protagonista

El reparto de la producción se complementa con Ólafur Darri Ólafsson, quien encarnará a Thor. Por su lado, Mandy Patinkin será Odin, mientras que Ed Skrein se sumó a la producción en el rol de Baldur.

También veremos a Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok, Jeff Gulka como Sindri, Max Parker como Heimdall y Teresa Palmer como Sif. Aún no hay una fecha para el lanzamiento de esta esperada adaptación, pero el cambio de protagonista seguiramente implicará un retraso.

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