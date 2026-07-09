¿Las adaptaciones de videojuegos viven una era dorada? Es una pregunta difícil de responder. Lo cierto es que en años recientes hemos visto más producciones que por lo menos no dan pena ajena; de hecho, cada vez son más los proyectos que resuenan con los fans y críticos por igual. Uno de ellos es la serie de Fallout.

El show live-action inspirado en la saga de Bethesda y Microsoft vio la luz del día en 2024 con una primera temporada que cautivó tanto a los seguidores de los juegos como al público en general. Los episodios fueron un éxito de audiencia y recibieron calificaciones sobresalientes.

Naturalmente, Amazon ordenó la renovación del show y rápidamente se empezó a trabajar en una segunda temporada. La más reciente tanda de episodios se estrenó a través de Prime Video a finales de 2025, y también tuvo una recepción bastante positiva; sin embargo, las reacciones del público estuvieron más divididas.

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Los Emmy dejan claro que la Temporada 2 de Fallout fue peor que la primera

Tal como se tenía previsto, a mediados de esta semana se reveló la lista de los nominados para la próxima edición de los Premios Emmy, la ceremonia que, en teoría, pretende reconocer los mejores programas de televisión. El show de Prime Video volvió a hacer acto de presencia.

La segunda temporada de Fallout obtuvo nominaciones en un total de 9 categorías, incluidas Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama, Mejor maquillaje protésico, mejores disfraces de fantasía o ciencia ficción y mejor coordinación de acrobacias para programas dramáticos.

Es una buena racha de nominaciones, pero es innegable que, al menos ante los ojos de los Emmy, la más reciente tanda de episodios fue peor que la primera. De hecho, la adaptación live-action brilló por su ausencia en algunas de las categorías más importantes del evento, como Mejor serie dramática, Mejor actor principal en una serie de drama y Mejor guion.

Aunque 9 nominaciones son un número saludable que demuestra que el show de TV aún conserva su calidad, la Temporada 2 de Fallout recibió una cantidad considerablemente menor de reconocimientos que la primera, que obtuvo un total de 16 nominaciones hace un par de años; en aquel entonces, sólo ganó 2 en categorías: Mejor supervisión musical y Mejor programa de medios emergentes.

Deberemos esperar para descubrir si la segunda temporada se lleva a casa más premios, lo que ciertamente será complicado debido a la gran competencia de este año. Por ejemplo, The Pitt, el popular y aclamado drama médico de HBO Max, obtuvo 25 nominaciones, mientras que Widow’s Bay y Pluribus obtuvieron 19 y 18, respectivamente.

La Temporada 2 de Fallout obtuvo 9 nominaciones en los Emmy 2026, mientras que la primera consiguió 16 hace un par de años

Fallout regresará con su tercera temporada

Lo cierto es que la Temporada 2 de Fallout se quedó corta en comparación con la primera, aunque eso no necesariamente significa que sea un fracaso. Si bien informes de principios de este año revelaron que la serie sufrió un bajón de audiencia, la propia Amazon declaró que la segunda tanda de episodios obtuvo 83 millones de reproducciones en sus primeras 13 semanas.

El futuro para esta producción luce brillante, independientemente de los resultados en la próxima edición de los Premios Emmy. Hace un par de días, el actor Walton Goggins, quien interpreta a The Ghoul en la adaptación de los videojuegos de Bethesda, insinuó que ya comenzó el rodaje de la tercera temporada.

La fecha de lanzamiento y otros detalles sobre la trama aún son desconocidos, pero se espera que Ella Purnell y Aaron Moten regresen y retomen sus papeles respectivos. También habrá nuevas incorporaciones en el reparto, como el actor Aaron Paul y la actriz Thomasin McKenzie.

La tercera temporada de Fallout aún no tiene fecha de estreno

Pero dinos, ¿te gustó la segunda temporada? ¿Crees que merecía más nominaciones? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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