Muchos fans recuerdan The Legend of Zelda: The Wind Waker como una de las aventuras más especiales de la franquicia. Su estilo caricaturesco dividió opiniones en su estreno, pero con el paso de los años se convirtió en un clásico muy querido. Ahora, una vieja entrevista reveló que el proyecto originalmente iba a ser todavía más grande.

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El sitio GamesRadar recuperó una entrevista de 2005 publicada por EDGE, donde el productor Eiji Aonuma habló con sinceridad sobre el desarrollo del juego de Nintendo. Según explicó, el equipo tenía planes mucho más ambiciosos para la aventura marítima de Link.

Aonuma confesó que el proyecto terminó siendo más compacto por culpa de los tiempos de desarrollo. Aun así, aseguró que el equipo hizo todo lo posible para entregar una experiencia divertida y memorable para los jugadores.

The Legend of Zelda: The Wind Waker iba a ser mucho más grande

Durante la entrevista, Aonuma reconoció que algunas críticas relacionadas con el tamaño de la aventura tenían fundamento. Incluso aceptó parte de la responsabilidad por las limitaciones del juego.

“Creo que eso fue mi culpa. Para decir la verdad, originalmente estábamos pensando en algo más grande y, para terminarlo a tiempo, tuvimos que hacerlo más compacto”, explicó el creativo.

El productor también comentó que el equipo intentó aprovechar al máximo cada parte del juego. Aunque la aventura terminó siendo más pequeña de lo planeado, querían mantener intacto el sentido de exploración y diversión.

“Estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entretener a la gente lo suficiente”, agregó Aonuma durante la conversación.

Aonuma quería evitar esa sensación en futuros juegos de Zelda

El creativo también habló sobre la recepción de algunos jugadores que sintieron que faltaba contenido o escala en la aventura de GameCube. Aonuma dejó claro que no quería repetir esa percepción en futuros proyectos de la saga.

“Esa era nuestra intención y pensé que podíamos lograrlo. Pero si la gente se sintió así, fue mi culpa por falta de esfuerzo”, comentó.

Además, aseguró que para el siguiente juego principal de la franquicia quería evitar completamente esa impresión entre los fans. Sus palabras terminaron siendo interesantes con el paso del tiempo, sobre todo después del lanzamiento de entregas enormes como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Actualmente, muchos jugadores consideran que The Legend of Zelda: The Wind Waker sigue siendo una de las aventuras más encantadoras de la franquicia gracias a su exploración marítima, personajes y estilo visual.

¿Te hubiera gustado ver una versión más grande de The Legend of Zelda: The Wind Waker? ¿Crees que sigue siendo uno de los mejores juegos de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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