Bloodborne está lejos de ser el juego más vendido de sus creadores, pero fácilmente es uno de los más queridos y respetados por los fanáticos. Es por eso que el deseo generalizado por ver una secuela, una remasterización, un port para PC o un relanzamiento persiste pese al paso de los años y la poca iniciativa de Sony. Por suerte, la franquicia regresará oficialmente en 2027.

Esta semana, se confirmó que la serie creada por Hidetaka Miyazaki y FromSoftware tendrá un nuevo estreno el próximo año. La compañía a cargo del proyecto ya compartió los primeros detalles, y creemos firmemente que será del agrado de los fanáticos más fieles del exclusivo de PlayStation.

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Bloodborne confirma su nuevo lanzamiento para 2027

A pesar de ser una experiencia única y autocontenida, Bloodborne logró entrar en la mente colectiva de miles de jugadores y muchos de sus elementos se volvieron icónicos al instante. El Cazador y sus armas ya forman parte de la cultura popular, lo que demuestra el excelente diseño del videojuego.

Con esto en mente, es fácil ver por qué el exclusivo de PS4 recibe mucha mercancía oficial pese a que la franquicia está inactiva y se desconoce si algún día volverá con algún nuevo proyecto.

En efecto, lamentamos informar que el próximo lanzamiento de la franquicia no se una secuela, un remake, un remaster o un port para PC. En realidad, el nuevo producto es, nada más y nada menos, que una figura coleccionable inspirada en el protagonista de Bloodborne.

Si bien los jugadores estarán decepcionados ante esa revelación, al menos el nuevo artículo de colección luce muy bien y seguramente será del agrado de los fanáticos más fieles de la serie de FromSoftware. Además, este próximo lanzamiento demuestra que la franquicia aún tiene un público dedicado.

A principios de esta semana, Good Smile Company, una reconocida compañía japonesa especializada en la fabricación y venta de figuras, juguetes y mercancía coleccionable, compartió los primeros detalles de la nueva reedición de su icónica figura Hunter: The Old Hunters Edition.

Como su nombre indica, la estatuilla está inspirada directamente en el aspecto que tiene el Cazador en el DLC de Bloodborne. La figura tiene articulaciones para una variedad de poses, y lo mejor es que el paquete incluye un total de 7 armas intercambiables: desde la famosa Saw Cleaver hasta la poderosa Hunter Blunderbuss.

La nueva figura Hunter: The Old Hunters Edition de Good Smile Company se lanzará oficialmente en mayo de 2027, aunque la preventa ya está disponible desde el sitio web de la compañía nipona. Por ahora, se desconoce si se realizarán envíos internacionales a México, Latinoamérica y otros territorios.

Los jugadores interesados deben saber que la nueva estatuilla de colección inspirada en Bloodborne tiene un precio de ¥12,800 JPY (aproximadamente $81 USD). La empresa limitará la venta a un máximo de 3 unidades por cliente para alejar a los acaparadores, pero está por verse si hay suficiente oferta para satisfacer la demanda.

Bloodborne confirma su nuevo lanzamiento para 2027: una figura de colección de Good Smile Company

Hay otro proyecto de Bloodborne en desarrollo

Ya pasaron más de 10 años desde el lanzamiento original de Bloodborne: The Old Hunters, la primera y única expansión del aclamado RPG de acción. El próximo lanzamiento de la figura previsto para 2027 debería mantener contentos a los fanáticos que están desesperados por cualquier novedad de la franquicia.

Pese a que el título aún mantiene una comunidad muy fiel, todo parece indicar que FromSoftware no tiene la intención de retomar la franquicia en un futuro próximo. En 2025, la compañía solamente celebró el 10.° aniversario con el estreno de una nueva colección de discos de vinilo.

A principios de este año, también surgieron informes que señalaban que Bluepoint Games propuso desarrollar un remake de Bloodborne; sin embargo, el estudio de Hidetaka Miyazaki habría rechazado la idea. Si bien todo parece indicar que ni una secuela ni una nueva versión están en desarrollo, un nuevo proyecto oficial ya está en producción.

Hablamos de la próxima película animada que corre por parte de Lyrical Animation y PlayStation Productions. El famoso youtuber JackSepticEye se desempeña como productor, y hace algunos meses reconoció lo difícil que será cumplir con las expectativas de los fans. La cinta aún no tiene fecha de estreno.

Bloodborne también prepara el estreno de una película animada

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