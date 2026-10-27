La inestabilidad actual de la industria deja poco margen para los errores y menor tiempo para los periodos problemáticos. Hoy, un mal momento puede ser garrafal y esto es lo que sucedería con DON’T NOD, estudio responsable de juegos que impulsan las obras LGBTQ+ como Life is Strange y Tell Me Why.

En verano pasado, se reveló que la compañía francesa, con una sede también en Montreal, enfrentaba problemas financieros e incertidumbre al tener solo un juego en desarrollo y tras la caída en ingresos de sus demás obras.

Ahora, la empresa dio un paso polémico, pero necesario, al recurrir a un recurso de emergencia para evitar el cierre, aunque esto generó tensiones internas con los trabajadores.

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DON’T NOD toma medida de emergencia para evitar la bancarrota y el cierre

DON’T NOD Entertainment la está pasando mal y su futuro se debatirá en los próximos meses. Los problemas financieros se mantienen y la dirección de la compañía tomó una medida de emergencia para ganar tiempo y tratar de encontrar una solución.

Según un reporte de Hitmarker, la compañía responsable de franquicias como Life is Stange, Tell Me Why, Vampyr y Jusant recurrió a un procedimiento de salvaguardia que fue otorgado por el Tribunal de Negocios de París el pasado 19 de octubre.

Con esta medida, se suspende la acción de los acreedores contra DON’T NOD mientras la empresa trata de resolver su situación financiera y equilibrar sus cuentas

La actualidad no es favorable en ese sentido, pues el reciente reporte financiero reveló caídas de 14.1% en los ingresos durante la primera mitad del año y del doble en pérdidas operativas.

Ante inversionistas, los directivos de la compañía aseguraron que no tienen la capacidad para seguir operando más allá del 31 de enero de 2027 si no se logran nuevos acuerdos o se obtienen nuevas vías de financiamiento.

Asimismo, informaron un plan de restructuración que significaría el despido de hasta 85 trabajadores en el estudio de Francia, mientras que el de Montreal no se vería afectado. Sin embargo, este anunció encendió los ánimos de los empleados franceses.

Cabe recordar que el gigante chino, Tencent, tiene una participación en DON’T NOD, pero manifestó hace meses que no tiene la intención de invertir más por el momento.

Trabajadores sindicalizados de DON’T NOD arremeten contra la compañía

Tras hacer pública la difícil situación de la empresa, trabajadores sindicalizados de DON’T NOD arremetieron contra las decisiones y contaron su versión de los hechos.

En un comunicado a través del sindicato francés de trabajadores de videojuegos, los empleados señalaron que la compañía tenía conocimiento de los problemas financieros desde diciembre de 2025 e incluso en ese entonces contaban ya con un plan de liquidación, pero no quisieron actuar.

También señalaron que el plan de despidos de DON’T NOD solo contempla desarrolladores, artistas y programadores, no toca puestos gerenciales. En ese sentido, advierten que el próximo juego del estudio se terminaría solo con líderes de equipo y subcontratando personal.

Finalmente, revelaron que los directivos no accedieron a promover un plan de retiro voluntario ni un programa de reducción de salarios y compensaciones a nivel gerencial.

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