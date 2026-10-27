Una de las grandes ironías en la industria de ls videojuegos en años recientes es la relación entre Microsoft, XBOX y Call of Duty. La compra de Activision aseguró que la exitosa franquicia fuera propiedad de la compañía norteamericana, pero no hay manera en que pueda presumirla.

Poner la IP en XBOX Game Pass fue contraproducente, no puede hacerla exclusiva y ahora que su nueva entrega, Modern Warfare 4, devuelve la saga a la senda de la victoria, no hay siquiera mención de XBOX en la celebración.

Una publicación reciente de la IP encendió los cuestionamientos sobre lo que pasa con la marca de Microsoft y su falta de presencia en algo que, al final, es de su propiedad.

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Call of Duty celebra las críticas positivas de Modern Warfare 4 en PS5, Switch 2 y PC, pero omite a XBOX

Luego de un periodo de resultados por debajo de lo esperado, Call of Duty regresó a la cima con el lanzamiento de Modern Warfare 4.

La nueva entrega de la franquicia tiene las mejores calificaciones en una década y muchos son parte de la celebración. Muchos, no todos, pues XBOX quedó fuera de la fiesta.

La reciente publicación de la cuenta oficial de X de Call of Duty festejó las calificaciones que Modern Warfare 4 tiene en Nintendo Switch 2 (89), PlayStation (88) y PC (87). Sin embargo, no hay mención a XBOX en esta celebración.

Al revisar el perfil del FPS en Metacritic encontramos que la versión de XBOX Series X|S solo cuenta con 2 reseñas y su promedio no puede ser compartido por la plataforma hasta que haya un número mayor.

Modern Warfare 4 is officially the best reviewed Call of Duty game this decade on Metacritic.



We're grateful for the incredible reception from players and critics alike.



Play #MW4 now 👉 https://t.co/yrceedJ43e pic.twitter.com/RzB4xE47Za — Call of Duty (@CallofDuty) October 27, 2026

XBOX dificulta los procesos para reseñas y esto reduce su visibilidad

A diferencia de lo que se dice en foros y redes sociales, no existe un “impuesto contra XBOX”. Los editores y agencias ofrecen la opción de reseñar en las consolas de Microsoft, pero hay un detalle donde pierde lugares frente a otras plataformas.

De acuerdo con un artículo de Windows Central, el proceso de revisión de un juego en XBOX Series X|S implica un paso adicional. El usuario debe proporcionar el ID de su consola para que el editor lo registre y habilite el código para realizar la reseña.

En el caso de Switch 2, PS5 y PC, esto no sucede, así que reclamar el juego, descargarlo y jugarlo es un proceso muy sencillo e inmediato en estas plataformas. Según el artículo, la inmediatez favorece el uso de otras plataformas por encima de XBOX para hacer la reseña de un videojuego.

Asimismo, el artículo señala que incluso medios dedicados a XBOX también tienen dificultades para reseñas en las consolas de Microsoft, por lo que prefieren usar códigos de PC.

Al final, esto se traduce en casos como el de Call of Duty: Modern Warfare 4, donde XBOX queda fuera de las menciones y festejos por los buenos resultados, aun cuando es una propiedad de Microsoft.

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