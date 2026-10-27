Grand Theft Auto VI debutará en menos de un mes, y todo parece indicar que su lanzamiento para el 19 de noviembre ya está tallado en piedra. A medida que los fanáticos se preparan para el estreno inminente, surgió una pregunta razonable: ¿cuánto pesará el juego en consolas? Ya conocemos la respuesta para PS5, y advertimos que lo mejor será liberar espacio lo antes posible.

Con el auge de los videojuegos digitales, el espacio de almacenamiento se convirtió en uno de los aspectos más importantes de cualquier plataforma. Esto resulta particularmente cierto al considerar que muchos lanzamientos modernos pesan varias decenas de gigabytes. Esto nos obliga a ser muy selectivos con los títulos que instalamos en PC o consolas.

Y sí, todo parece indicar que deberemos eliminar muchos juegos de nuestro PlayStation 5 para liberar el espacio suficiente para descargar e instalar el nuevo proyecto de Rockstar Games.

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GTAVI pesará más de 200 GB en PlayStation 5

Tras meses de silencio, GTAVI lanzó su preventa oficial el 25 de junio de 2026. En aquel entonces, se informó que las versiones físicas estarán vacías y que sólo incluirán un código que permitirá descargar una copia en formato digital en PlayStation 5 o XBOX Series X|S.

Es una noticia que decepcionó a muchos fanáticos, especialmente quienes aún coleccionan discos de sus juegos favoritos. Igual de importante, un estreno netamente digital implica que es necesario liberar mucho espacio de almacenamiento para descargar el juego en consolas.

Esto resulta especialmente cierto al saber que Grand Theft Auto VI será uno de los videojuegos más pesados de la historia. Si bien Rockstar Games y Take-Two Interactive aún no revelan el tamaño oficial, nueva información proveniente de una fuente muy confiable revela la cantidad de gigas que será necesario liberar para instalar la nueva entrega.

De acuerdo con la cuenta PlayStation Size, GTAVI pesará alrededor de 210 GB en PS5. Hay que tomar ese dato con pinzas, ya que la PS Store aún no muestra el requisito de almacenamiento; sin embargo, la fuente ya demostró ser fiable debido a que anteriormente reveló los tamaños reales de Cyberpunk 2077, ELDEN RING, TEKKEN 8 y muchos juegos más.

Se cree que la información se extrajo directamente de los servidores de Sony, lo que tiene sentido al considerar que la filtración de metadatos es bastante común. Aun así, es probable que sea un aproximado y que el tamaño real del nuevo videojuego de mundo abierto sea significativamente más grande o pequeño.

No obstante, y al considerar los lanzamientos previos de Rockstar Games y la escala de Grand Theft Auto VI, es probable que 210 GB sea el punto de partida en lugar del límite máximo. También está por verse si un hipotético parche de día 1 aumenta el peso del juego.

Los tamaños de instalación para las versiones de XBOX Series X|S aún son desconocidos, pero se espera que se mantengan en la misma línea.

Revelan que el próximo GTA VI tendrá un tamaño de descarga aproximado de 210 GB en PS5

Jugadores de PlayStation 5 podrán descargar antes GTAVI en sus consolas

Sin duda, estamos ante uno de los juegos más grandes de la historia. Si bien hubo un momento en el que Call of Duty HQ superó los 250 GB, hay que considerar que se trata de una aplicación que recoge los datos de múltiples entregas de la franquicia. Así pues, GTAVI será uno de los títulos individuales más pesados disponibles en PS5.

Para contextualizar, GTA V pesa alrededor de 95 GB en PS4 y 100 GB en PlayStation 5. Por su parte, la Enhanced Edition para PC del juego de 2013 ocupa 105 GB en Steam. En pocas palabras, Grand Theft Auto VI pesa aproximadamente el doble en comparación con su predecesor directo.

Aun así, recomendamos tomar este dato con pinzas y esperar hasta que salga más información al respecto. También hay que considerar que el tamaño de las instalaciones suele variar mucho debido a las actualizaciones de contenido y los parches que corrigen errores.

Más allá del peso de Grand Theft Auto VI, PlayStation Size reveló que la predescarga de la edición digital comenzará el 12 de noviembre de 2026, una semana antes del lanzamiento oficial. Esto permitirá a los jugadores estar listos para el estreno.

El debut de GTAVI tendrá lugar a la medianoche de la hora local, lo que significa que el juego se liberará escalonadamente en función del país y la región. Los fanáticos de Nueva Zelanda serán los primeros en iniciar sesión, mientras que los jugadores de México serán de los últimos en poder comenzar su aventura por Leonida y Vice City.

La predescarga de GTA VI ya tiene fecha: el 12 de noviembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del peso de GTAVI? ¿Tienes espacio suficiente? Déjanos leerte en los comentarios.

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