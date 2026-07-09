La nostalgia es una herramienta muy poderosa, y vaya que funciona. Como prueba de ello tenemos los recientes relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, los cuales ya dividieron las opiniones de los fans. Si bien algunos jugadores están felices de revisitar estos clásicos modernos, otros lamentan la falta de mejoras.

Igual de importante, la comunidad descubrió que los nuevos ports disponibles para PlayStation 4 y PlayStation 5 tienen contenido eliminado. La ausencia de novedades y el material faltante provocaron que las nuevas versiones de los FPS de Activision y Treyarch recibieran críticas negativas por parte de la comunidad.

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Eliminan este contenido clásico de Call of Duty: Black Ops 1 y 2

La mayoría de los fanáticos estarán felices de saber que gran parte de la experiencia se mantuvo intacta para ambos títulos. Esto significa que las campañas narrativas, los componentes multijugador y los modos zombies aún están disponibles para los 2 títulos, con casi todo el contenido íntegro.

Dicho esto, hay algunas ausencias que decepcionaron a la fanaticada tan pronto salieron a la luz.

Quizás la menos importante es el contador de jugadores de Call of Duty: Black Ops 2. Los fans veteranos recordarán muy bien que la versión original de PS3 y XBOX 360 muestra activamente el número de usuarios conectados en total. Es una herramienta útil para descubrir cuáles son los modos de juego más populares y, por ende, saber dónde habrá menos tiempos de espera. Tristemente, dicho indicador ahora brilla por su ausencia.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que muchos creían, Iron Galaxy Studios, el equipo responsable de los relanzamientos para PS4 y PS5, no eliminó el infame editor de emblemas, una función que permite a los jugadores diseñar su propio ícono para personalizar su perfil.

La entrega original de Call of Duty: Black Ops es posiblemente el port más afectado por los recortes de contenido. Justo como se advirtió hace un par de días, la nueva versión no incluye el Modo Cine, un apartado que sirve para guardar repeticiones y analizar partidas anteriores.

De igual forma, la nueva versión del clásico moderno de 2010 tampoco tiene las famosas Partidas de Apuesta (Wager Matches), una lista especial que incluye modos muy queridos por la comunidad como Juego de Armas, Rebota, Rebota, Una bala en la recámara y Francotirador. En el título original, dicho componente permite obtener puntos para desbloquear más recompensas.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 en PS4 y PS5 tienen contenido eliminado

Jugadores de Call of Duty critican la falta de mejoras gráficas y nuevas funciones

Previo al lanzamiento oficial, Activision afirmó que los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 serían simple ports, lo que desmintió los rumores que afirmaban que se trataban de remasterizaciones; sin embargo, la comunidad aún esperaba la adición de nuevas características y mejoras.

Tristemente, la comunidad confirmó que las nuevas versiones de los juegos de Treyarch son, en esencia, las mismas que debutaron hace más de 10 años para PlayStation 3 y XBOX 360.

Esto significa que los jugadores no deben esperar mejoras gráficas ni un mejor desempeño técnico, ni siquiera en PS5. Efectivamente, ni Call of Duty: Black Ops ni CoD: Black Ops 2 admiten 120 fps. De igual forma, tampoco se incluyeron opciones para modificar el FOV, es decir, la perspectiva de la cámara.

Hasta cierto punto, la ausencia de estas características y mejoras son entendibles; al final del día, son ports de títulos de hace más de una década. Dicho esto, sí hay una ausencia que puede tener consecuencias negativas a largo plazo: el cross-play. En efecto, los fans de PS4 y PS5 no pueden jugar juntos, lo que divide la base de usuarios.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 cuestan $40 USD cada uno por separado, pero ahora mismo ambos títulos tienen 50% de descuento para los suscriptores de PS Plus, por lo que se pueden adquirir por la cantidad accesible de $19.99 USD por tiempo limitado. Eso sí, es necesario adquirir individualmente los DLC o Pases de Temporada.

CoD: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 no tienen crossplay en PS4 y PS5

Pero dinos, ¿ya compraste los nuevos ports? ¿Te hubiera gustado que tuvieran mejoras gráficas y nuevas funciones, o prefieres una experiencia netamente clásica? Déjanos leerte en los comentarios.

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