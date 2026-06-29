Call of Duty: Modern Warfare 4 tiene la difícil tarea de revitalizar el entusiasmo por la franquicia tras el lanzamiento fallido de CoD: Black Ops 7 de 2025. Es una labor complicada, pues menos personas tendrán la oportunidad de jugar la nueva entrega debido a un cambio en la política de Microsoft con respecto a los estrenos en XBOX Game Pass.

Y sí, parece que la compañía quiere evitar cualquier confusión al respecto. Según los informes, la compañía empezó a comunicar la nueva estrategia de una forma bastante inusual. Esto presuntamente con el objetivo de evitar que los jugadores de consolas y PC se lleven una gran decepción.

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Microsoft confirma que Call of Duty: Modern Warfare 4 no llegará a XBOX Game Pass

Fue en 2023 cuando Microsoft finalmente concretó la compra de Activision Blizzard King tras meses de batallas legales. Inmediatamente después, los fanáticos se empezaron a preguntar cuándo y cómo llegarían los títulos de la franquicia Call of Duty al servicio de suscripción.

La primera entrega en incorporarse al catálogo fue Modern Warfare III, y posteriormente le siguieron otras; sin embargo, en 2024 ocurrió algo impensable: CoD: Black Ops 6 fue un estreno de día 1 y se unió a la lista de XBOX Game Pass al instante. Esto significó una oportunidad inigualable para los fans, quienes pudieron jugar el FPS sin costo extra.

Un año después, en 2025, Call of Duty: Black Ops 7 también llegó al servicio de suscripción en su lanzamiento. Si bien su adición a la librería permitió a muchos jugadores probarlo sin gastar un dólar extra, el videojuego de acción no cumplió con las expectativas comerciales.

Tras este desliz, Microsoft confirmó que Call of Duty: Modern Warfare 4 no será un estreno de día 1, lo que significa que será la primera entrega en 2 años en no estar disponible sin cargo adicional en XBOX Game Pass. La noticia se confirmó a principios de 2026, pero es probable que algunos jugadores, especialmente los más casuales, no estén enterados sobre el tema.

Así pues, parece que la compañía puso en marcha una campaña para evitar cualquier confusión. En una publicación en ResetEra (vía VGC), el usuario de nombre CloseTalker informó que un anuncio de la nueva entrega apareció en su muro de Facebook.

La publicidad en cuestión indica que los jugadores que reserven Call of Duty: Modern Warfare 4 recibirán acceso anticipado a la campaña, lo que implica que podrán conocer la historia poco antes del estreno; sin embargo, lo realmente interesante se encuentra un poco más abajo.

En específico, el anuncio indica que la nueva entrega “no estará en XBOX Game Pass”. Aunque esa frase es un punto de venta, también es una advertencia para quienes esperaban que el FPS apareciera en el servicio de suscripción este año. No se pudo confirmar la autenticidad del cartel, pero todo parece indicar que es real.

¿Cuándo llegarán los nuevos Call of Duty a XBOX Game Pass?

En octubre de 2025, XBOX Game Pass Ultimate, el nivel más completo que da acceso a los estrenos de día 1, experimentó un aumento de precio colosal de 50%. En aquel momento, un informe de Bloomberg reveló que el servicio se volvió sustancialmente más caro por culpa de los lanzamientos de Call of Duty.

De hecho, el reporte señaló que Microsoft perdió “más de $300 millones de dólares en ventas” por añadir Black Ops 6 al servicio de suscripción. Bajo el liderazgo de Asha Sharma, la compañía redujo el precio del programa de paga a costa de los estrenos de día 1 de los nuevos títulos de la serie.

Si bien Call of Duty: Modern Warfare 4 y los juegos que llegarán en 2027 y más allá brillarán por su ausencia en XBOX Game Pass durante su lanzamiento, la compañía confirmó que dichos títulos se incorporarán al catálogo aproximadamente un año después de su debut original.

Otros informes señalan que Microsoft y Activision planean llevar títulos retro de la saga al servicio para llenar los espacios vacíos.

CoD: Modern Warfare 4 no llegará a Xbox Game Pass, y tampoco los juegos que lleguen después se unirán al servicio

Pero dinos, ¿te parece que fue buena idea terminar con los estrenos de día 1 de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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