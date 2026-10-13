Gears of War: E-Day cumplió las expectativas de los fans y fue el regreso triunfal de la franquicia que muchos estaban esperando. XBOX quiere celebrar el éxito de su más reciente exclusivo, así que preparó un fabuloso regalo para los fanáticos de la saga.

En horas recientes, varios usuarios de XBOX Series X|S recibieron gratis y por sorpresa crédito digital para la tienda de XBOX. Así es, la compañía está regalando dinero para que sus jugadores puedan adquirir juegos y más contenido tras la gran recepción que tuvo la reciente entrega de Gears of War.

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XBOX está regalando crédito para su tienda a los fanáticos de Gears of War, ¿cómo conseguirlo?

En más de una ocasión, XBOX ha sorprendido a sus jugadores con atractivos regalos. La compañía suele premiar la fidelidad y el apoyo de su comunidad con crédito para su tienda. Se trata de un muy buen gesto que, por supuesto, los usuarios de Series X|S, agradecen. Pues bien, esta promoción está de regreso gracias al lanzamiento de Gears of War: E-Day.

De acuerdo con varios reportes, algunos jugadores de XBOX han podido obtener gratis crédito digital para gastar en la tienda de la marca. Para ser exactos, han recibido una bonificación de $5 USD o $100 MXN, que pueden gastar con libertad en juegos, DLC y más contenido.

Esta fabulosa promoción está dirigida a los fanáticos de Gears of War, pues hay un requisito muy sencillo de cumplir relacionado con E-Day. Antes de revelarlo, vale la pena recordar que la más reciente aventura de Marcus Fenix fue un éxito en XBOX Game Pass, donde cientos de jugadores la disfrutaron sin costo adicional.

Gears of War: E-Day también revivió el fervor por la franquicia en países como México, donde 5 títulos de la IP estuvieron en la lista de lo más jugado durante el fin de semana. Esto refleja el enorme impacto de la saga y explica por qué XBOX quiere recompensar a sus jugadores.

Para obtener gratis los $5 USD o $100 MXN de crédito basta con cumplir un requisito: haber preordenado Gears of War: E-Day para XBOX Series X|S en el periodo válido. En caso de que no lo sepas, XBOX ahora está recompensando con dinero a los jugadores que muestran apoyo a sus juegos más recientes, como Call of Duty: Modern Warfare 4.

La promoción para los fans de Gears of War ya está disponible, pero es importante anotar que se liberará poco a poco para los jugadores que cumplan el requisito. Dicho esto, lo mejor que puedes hacer si preordenaste E-Day es revisar si ya te llegó tu obsequio. Sigue leyendo para saber cómo.

Fans de Gears of War pueden obtener gratis crédito para la tienda de XBOX

¿Cómo reclamar el crédito gratuito para la tienda de XBOX?

Es muy sencillo saber si ya puedes reclamar el crédito gratuito para la tienda de XBOX. Sólo debes visitar la sección de “Ofertas y créditos”, disponible desde el menú “Perfil” de tu consola. En caso de que cumplas los requisitos, podrás obtener una tarjeta de regalo de $5 USD, que equivalen a $100 MXN.

De acuerdo con los detalles de la promoción, el saldo se puede usar para comprar contenido hasta el próximo 11 de enero de 2027. Si aún no está disponible para tu cuenta, pero preordenaste Gears of War: E-Day, entonces sólo debes esperar algunos días y volver a revisar.

La promoción aplica para quienes preordenaron la versión estándar o premium del juego, pero no para quienes adquirieron la actualización premium por separado ni para quienes disfrutaron el juego en XBOX Game Pass.

XBOX celebró el debut de Gears of War: E-Day con dinero gratis

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