El futuro de Destiny 2 está sellado y es cuestión de tiempo para que deje de recibir nuevo contenido. Los fans de Bungie están decepcionados y culpan directamente a Marathon por esta decisión que ha generado tanto polémica en días recientes.

La pregunta que queda en el aire es si realmente el shooter de extracción es el verdadero culpable del final de Destiny 2. Un reporte de Paul Tassi, colaborador de Forbes, respondió a la incógnita con datos contundentes sobre el mal estado de la secuela y los planes fallidos de Bungie para hacer un proyecto conocido como Destiny Infinity.

El periodista anticipa un futuro oscuro para la saga, pues está convencido de que los intentos de la comunidad por mantener vivo Destiny 2 o impulsar el desarrollo de Destiny 3 serán en vano.

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¿Por qué Bungie se alejará de Destiny 2 y cuál es el papel de Marathon en todo esto?

Es lógico pensar que Bungie quiere deshacerse de Destiny 2 para enfocarse de lleno en Marathon. El shooter de extracción no ha cumplido con las expectivas de crecimiento y tuvo una recepción mixta entre los fanáticos del estudio. Por ello, es normal saber que muchos lo culpan del final de la secuela.

Tassi revela que el éxito o el fracaso de Marathon no fue en realidad un factor decisivo para que PlayStation y Bungie decidieran parar el desarrollo de Destiny 2. Si bien es un elemento que influyó en sus planes, el verdadero motivo es el mal estado de la secuela.

El reporte explica que los verdaderos problemas para Destiny 2 comenzaron con Edge of Fate. La expansión no cumplió con las expectativas e hizo que Bungie se empezará a cuestionar seriamente el futuro del juego.

Ni siquiera Star Wars pudo mejorar las cosas, pues la expansión Renegades tuvo una peor recepción. Se esperaba que, por su temática, impulsará las ventas y la retención de usuarios, pero nada de eso sucedió. Fue entonces que el estudio empezó a cuestionar su calendario de lanzamientos con 2 expansiones y 2 actualizaciones, para buscar alternativas viables tras sus tropiezos.

Bungie frenará el contenido para la secuela por el fracaso de sus expansiones más recientes

Tassi señala que PlayStation y Bungie acordaron frenar el desarrollo de Destiny 2 a principios de este año, no tras el lanzamiento de Edge of Fate. Añade que Marathon en realidad podría ser una salvación para la secuela en caso de que superara por muchos sus expectativas; sin embargo, la realidad es que mantener activa la secuela ya no es una opción para Bungie.

Destiny Infinity fue el intento fallido por salvar la secuela, ¿habrá Destiny 3?

Por supuesto, Bungie no se quedó con los brazos cruzados. Buscó alternativas para garantizar el futuro de Destiny a largo plazo. Una de sus ideas fue renombrar la secuela como Destiny Infinity, un relanzamiento con un nuevo modelo de negocios, enfocado en una sola gran expansión a la vez.

El estudio también pensó en desarrollar Destiny 3, pero ambas ideas tenían un mismo problema: los proyectos eran demasiado costosos. Se estima que hacer la nueva entrega implica una inversión de al menos $500 millones de dólares sólo para su creación.

Tassi aseguró que ni los intentos de los jugadores por saturar los servidores de Destiny 2 servirán de algo. Bungie no reconsiderará la idea de crear más contenido para la secuela y es poco probable que PlayStation apruebe Destiny 3. Así pues, el futuro del estudio depende de Marathon.

Las peticiones de la comunidad ayudarán poco a salvar la secuela

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