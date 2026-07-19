Durante años, los fans de CAPCOM han pedido el regreso de una franquicia que marcó a toda una generación de jugadores. Mientras series como Resident Evil, Monster Hunter o Street Fighter siguen recibiendo nuevas entregas, otra de las sagas más queridas permanece en el olvido.

Sin embargo, un nuevo rumor volvió a encender la conversación. De acuerdo con un insider que ha acertado en filtraciones anteriores, la compañía japonesa ya estaría trabajando en el esperado regreso de Dino Crisis. Aunque la información todavía debe tomarse con cautela, muchos consideran que este podría ser el momento ideal para revivir la franquicia.

Un insider asegura que CAPCOM trabaja en un nuevo Dino Crisis

El filtrador conocido como Team Biohazard afirmó que un nuevo Dino Crisis comenzó su desarrollo completo en 2022 dentro de CAPCOM. Por ahora no compartió detalles sobre su historia, plataformas o una posible ventana de lanzamiento.

Como ocurre con cualquier filtración, es importante recordar que la compañía japonesa no ha confirmado la existencia del proyecto. Aun así, Team Biohazard cuenta con un historial relativamente confiable en temas relacionados con CAPCOM, por lo que sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de la comunidad.

El supuesto desarrollo también coincidiría con la estrategia reciente de la empresa de recuperar franquicias clásicas. En los últimos años, CAPCOM ha logrado un gran éxito con los remakes de Resident Evil y ha manifestado públicamente su interés por rescatar propiedades intelectuales que llevan mucho tiempo sin recibir nuevas entregas.

Fanáticos de Dino Crisis piden un remake o el lanzamiento de una nueva entrega

¿Por qué los jugadores siguen pidiendo el regreso de Dino Crisis?

El primer Dino Crisis debutó en 1999 bajo la dirección de Shinji Mikami y con producción de Shu Takumi, ofreciendo una propuesta que muchos describieron como un "Resident Evil con dinosaurios". En lugar de zombis, los veloces y letales reptiles obligaban a los jugadores a administrar cuidadosamente sus recursos mientras intentaban sobrevivir.

La serie recibió una secuela muy bien valorada y posteriormente un tercer juego lanzado en 2003 para el primer Xbox. Sin embargo, ese título tomó un rumbo muy distinto y fue recibido con críticas negativas, provocando que la franquicia desapareciera durante más de 2 décadas.

Desde entonces, los seguidores han solicitado remakes, remasterizaciones o una nueva entrega en innumerables ocasiones. Incluso cada presentación de CAPCOM suele estar acompañada por expectativas de un posible anuncio relacionado con la saga.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. Si el rumor resulta verdadero, Dino Crisis podría convertirse en otro de los grandes regresos de CAPCOM y demostrar que todavía existe espacio para una aventura de supervivencia protagonizada por dinosaurios.

¿Te gustaría ver un remake o prefieres una secuela completamente nueva de Dino Crisis? ¿Crees que CAPCOM finalmente escuchará a los fans? Cuéntanos en los comentarios.

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