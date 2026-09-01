Los fans de Mega Man llevan años esperando noticias sobre el futuro de algunas de las subseries más queridas del bombardero azul. Una de ellas es Mega Man X, saga que permanece en la memoria de muchos jugadores.

Aunque CAPCOM tiene varios proyectos relacionados con el personaje, todavía existen dudas sobre el regreso de X con una aventura completamente nueva. Ahora, una declaración del productor de la franquicia volvió a despertar la ilusión de la comunidad.

CAPCOM tiene muy presente a Mega Man X

Shingo Izumi, productor de la serie Mega Man, participó en una extensa entrevista con Game Informer. Durante la conversación, habló sobre distintos aspectos relacionados con Mega Man Dual Override.

Sin embargo, en un momento de la charla, Izumi recibió una pregunta bastante directa sobre Mega Man X. El productor aclaró que actualmente no hay nada que decir sobre una nueva entrega.

Aún así, sus palabras dejaron una puerta bastante interesante para el futuro. Izumi aseguró que CAPCOM estaría encantado de regresar a esta importante parte de la franquicia:

“Desde mi perspectiva, sí, es algo que definitivamente nos encantaría visitar”, afirmó Izumi al hablar sobre la posibilidad de considerar un nuevo juego.

El productor también destacó la importancia de la saga dentro de la marca. Para CAPCOM, Mega Man X continúa siendo una serie valiosa para el legado del personaje.

¿Habrá un nuevo juego de Mega Man X?

La declaración resulta emocionante, aunque conviene mantener las expectativas bajo control. Izumi dejó claro que sus comentarios representan una apertura hacia la posibilidad, no una confirmación de desarrollo.

El productor explicó que, si aparece una oportunidad adecuada, el equipo siempre estaría dispuesto a considerar el regreso de Mega Man X.

Esto significa que los fans todavía tendrán que esperar para descubrir si X volverá a protagonizar una aventura inédita. Por ahora, CAPCOM parece concentrada en otros proyectos de Mega Man, mientras explora las posibilidades para el futuro.

¿Te gustaría que Mega Man X regresara con una aventura completamente nueva? ¿Qué elementos de la saga clásica deberían recuperarse? Cuéntanos en los comentarios.

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