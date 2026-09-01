Agosto avanza rápidamente y los jugadores japoneses ya tienen muy claro cuáles son los videojuegos que esperan con mayor emoción. Una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló cambios importantes en su ranking de títulos más deseados.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, las listas de la popular revista permiten conocer qué franquicias están generando mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 5 y el 18 de agosto. Los resultados dejaron un empate bastante llamativo, pues Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 colocaron 5 juegos cada una dentro del Top 10.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores nipones. La lista incluye varios proyectos muy esperados y deja claro que ambas consolas mantienen una fuerte presencia entre el público japonés.

Estos son los juegos más deseados del momento:

[Switch 2] Pokémon Winds / Waves [Switch 2] Fire Emblem: Fortune’s Weave [PS5] Persona 6 [PS5] Persona 4 Revival [Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake [PS5] Final Fantasy VII Revelation [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Grand Theft Auto 6 [PS5] Onimusha: Way of the Sword [Switch 2] Final Fantasy Resonance

Pokémon vuelve a dominar, pero Persona 6 sorprende en el Top 3

Como pudiste observar, el primer lugar volvió a ser para Pokémon Winds / Waves, la próxima generación de la popular franquicia de monstruos de bolsillo. Los juegos llegarán de forma exclusiva a Nintendo Switch 2 en 2027, aunque todavía carecen de un día concreto para su debut.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Fire Emblem: Fortune’s Weave, la nueva entrega de la emblemática franquicia de estrategia de Nintendo. El título llegará a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre.

Finalmente, el tercer puesto fue para Persona 6, el nuevo capítulo principal de la saga de ATLUS. El proyecto llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, pero todavía carece de una fecha de lanzamiento confirmada. No obstante, se espera que sea en algún momento de 2027.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Qué título te gustaría ver subir posiciones las próximas semanas? Cuéntanos en los comentarios.

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