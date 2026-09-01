Nintendo podría estar preparando una nueva presentación para los próximos días. Aunque la compañía todavía guarda silencio, varias pistas apuntan hacia un posible Nintendo Direct para la próxima semana.

La primera señal surgió alrededor de Just Dance: Decade of Hits, ya que parte del contenido del juego se filtró recientemente en redes sociales, situación que llevó a Ubisoft a pronunciarse sobre lo ocurrido.

La compañía confirmó que compartirá más información sobre el proyecto el 10 de septiembre. Este detalle llamó especialmente la atención porque la franquicia suele tener presencia habitual en los Nintendo Direct.

Just Dance podría ser una de las sorpresas

El antecedente más reciente ocurrió con Just Dance 2026 Edition, título que fue anunciado durante una presentación de Nintendo. Por ello, el próximo proyecto de Ubisoft podría tener una revelación formal durante un eventual Direct.

A esto se suma un nuevo video de Switch Force, donde se menciona la posibilidad de que Nintendo realice un Direct el 10 de septiembre. Eso sí, el material no deja claro si se trata de una predicción o de información obtenida por alguna fuente.

Lo más curioso de todo es que Switch Force también insinuó la existencia del Nintendo Direct de septiembre de 2025 antes de su anuncio oficial, lo que da más credibilidad a lo que dicen.

El Nintendo Direct Partner Showcase regresa mañana

Hasta Sony podría estar dando otra pista del posible Nintendo Direct

Otro elemento que alimenta las especulaciones es el calendario de presentaciones de otras compañías. Sony confirmó un nuevo State of Play para el 3 de septiembre, apenas una semana antes de la fecha rumoreada para Nintendo.

Recordemos que, en varias ocasiones, Nintendo ha aprovechado periodos posteriores a eventos de Sony y Microsoft para revelar sus próximos proyectos y crear una interesante batalla por la atención de los jugadores.

El Tokyo Game Show deja poco margen para esperar

Además, existe una razón todavía más evidente para esperar noticias de Nintendo durante la primera mitad de este mes. El Tokyo Game Show 2026 comenzará el 17 de septiembre, por lo que Nintendo tendría pocos días para presentar sus novedades antes del evento.

Cabe mencionar que la compañía suele realizar un Nintendo Direct antes de esta importante feria japonesa, por lo que una presentación el 10 de septiembre encaja perfectamente con ese patrón.

Por ahora, Nintendo no ha confirmado ninguna presentación. Aun así, la coincidencia entre Just Dance: Decade of Hits, las declaraciones de Switch Force, el próximo State of Play y el Tokyo Game Show hacen que la fecha resulte bastante creíble.

¿Te gustaría que Nintendo confirme un Direct para el 10 de septiembre? ¿Qué juegos esperas ver durante la presentación? Cuéntanos en los comentarios.

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