Los combates de Pokémon Champions están a punto de recibir una importante dosis de novedades. The Pokémon Company confirmó nuevas Megaevoluciones Z durante el Campeonato Mundial de Pokémon 2026.

La compañía reveló que estas transformaciones llegarán al título competitivo con el Regulation Set M-C, que establecerá nuevas reglas para las batallas. Lo mejor de todo es que la actualización estará disponible a nivel mundial a partir del 9 de septiembre.

Mega Absol Z, Mega Lucario Z y Garchomp Z llegan con habilidades únicas

Entre las principales novedades destacan Mega Absol Z, Mega Lucario Z y Garchomp Z. Cada una contará con habilidades capaces de modificar considerablemente sus posibilidades durante los enfrentamientos.

Mega Absol Z tendrá la habilidad Sharpness, que aumenta 1.5 veces el poder de los movimientos que realizan cortes. Esta característica puede convertir algunos de sus ataques en auténticas amenazas para los rivales.

Por su parte, Mega Lucario Z contará con Aura Break, una habilidad que reduce a la mitad el daño recibido por ataques de contacto. Esto le permitirá resistir mejor determinados enfrentamientos y abrir nuevas opciones estratégicas.

Finalmente, Garchomp Z tendrá Levitate, una habilidad que le otorga inmunidad frente a movimientos de tipo Tierra. Además, evita los efectos de movimientos y trampas como Stealth Rock, Toxic Spikes y Sticky Web.

Estas habilidades prometen darle una identidad particular a cada transformación. También podrían provocar cambios importantes en los equipos competitivos cuando el nuevo reglamento entre en vigor.

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El nuevo reglamento tendrá vigencia hasta diciembre

Un punto importante es que el Regulation Set M-C comenzará el 9 de septiembre y permanecerá activo hasta el 2 de diciembre, por lo que los jugadores tendrán varios meses para experimentar con las nuevas opciones.

Te recordamos que Pokémon Champions está diseñado específicamente alrededor de los combates. El título recupera elementos fundamentales de la franquicia para ofrecer enfrentamientos llamativos para los entrenadores más veteranos y también para los nuevos.

El juego está disponible actualmente en Nintendo Switch y dispositivos móviles.

¿Qué opinas de las nuevas Megaevoluciones Z de Pokémon Champions? ¿Cuál de estas transformaciones te parece más interesante para el competitivo? Cuéntanos en los comentarios.

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