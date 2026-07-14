CAPCOM se ha convertido en uno de los mayores aliados de Nintendo Switch 2. La compañía japonesa ha llevado varios de sus proyectos más importantes a la nueva consola, demostrando que el hardware es capaz de mover experiencias que hace apenas unos años parecían imposibles en un sistema híbrido.

Ahora, el estudio compartió nuevos detalles sobre el desarrollo de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen y sorprendió al revelar que una versión para Nintendo Switch 2 jamás formó parte del plan original. La decisión llegó cuando el proyecto ya estaba en marcha y fue resultado de pruebas internas que cambiaron el rumbo del desarrollo.

CAPCOM cambió de opinión tras probar el potencial de Nintendo Switch 2

En una entrevista con Automaton Media, el productor Naoto Oyama explicó que el proyecto comenzó con un objetivo muy distinto. En un principio, el equipo sólo buscaba crear nuevo contenido para los jugadores de las plataformas donde ya estaba disponible Dragon’s Dogma 2.

Sin embargo, mientras el desarrollo avanzaba, CAPCOM evaluaba Nintendo Switch 2 para otros proyectos internos. El desempeño del RE Engine en títulos como Resident Evil Requiem y PRAGMATA convenció al estudio de que el RPG también podía adaptarse a la consola híbrida.

“En realidad, la decisión de lanzar una versión para Switch 2 llegó más tarde. Inicialmente comenzamos el proyecto con el objetivo de ofrecer nuevo contenido a los jugadores de las plataformas existentes. Mientras tanto, estábamos evaluando el entorno de Switch 2 para otros proyectos internos”, explicó Oyama.

El productor agregó que los resultados obtenidos fueron mejores de lo esperado. “Títulos recientes como Resident Evil Requiem y PRAGMATA demostraron un alto nivel de compatibilidad entre el RE Engine y Switch 2. Eso nos hizo pensar que Dragon’s Dogma 2 también podría llevarse a la consola. El proceso de adaptación avanzó mucho más rápido de lo que esperábamos y eso nos convenció de lanzar el juego junto con la expansión".

El rendimiento fue una de las principales prioridades

Oyama también habló sobre los retos que enfrentó el equipo al sumar una nueva plataforma cuando el proyecto ya estaba avanzado. Aunque reconoció que fue un desafío, aseguró que el trabajo del equipo permitió que el proceso fuera exitoso.

Además, destacó que una de las prioridades fue mejorar el rendimiento del juego. Recordó que, cuando Dragon’s Dogma 2 debutó originalmente, muchos jugadores señalaron problemas relacionados con el desempeño técnico.

“El equipo ha trabajado increíblemente duro. La optimización del rendimiento fue una de las áreas que más preocupaban a los jugadores cuando Dragon’s Dogma 2 se lanzó por primera vez, así que fue el primer aspecto que abordamos. Al mismo tiempo que desarrollábamos la versión para Switch 2, revisamos innumerables optimizaciones y mejoras paso a paso", comentó.

Te recordamos que Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen llegará a Nintendo Switch 2 el 9 de octubre con la promesa de ofrecer una experiencia más pulida gracias al trabajo adicional de optimización realizado por CAPCOM.

¿Crees que Nintendo Switch 2 podrá mover Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sin problemas? Cuéntanos en los comentarios.

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