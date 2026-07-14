La decisión de PlayStation de eliminar el formato físico en sus consolas a partir de 2028 comienza a encontrar oposición a nivel político. El presidente de un partido español alzó la voz contra Sony y emprendió acciones.

David Ingelmo reveló que denunció a la representación legal de la marca de Sony en el país europeo debido a sus intenciones de eliminar las copias físicas de sus juegos.

Desde su perspectiva, esto no representa un beneficio para los consumidores y puede considerarse una acción que lleve al monopolio.

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El presidente del Partido Ágora en España denuncia a PlayStation por su intención de eliminar el formato físico

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, David Ingelmo, presidente del Partido Ágora en España, anunció la denuncia que interpuso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la representación de PlayStation en su país.

El político señaló que la decisión de Sony de eliminar el formato físico no es benéfica dado que puede dar pie a un monopolio toda vez que la única opción para adquirir juegos digitales será a través de PlayStation Store:

"Acabo de denunciar, como presidente del Partido Ágora, a Sony Interactive Entertainment España SA por abuso de posición dominante, ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tras el anuncio de la finalización de producción de videojuegos físicos.

Su tienda sería la única forma de comprar sus videojuegos a partir de 2028, lo que genera un monopolio, es decir, posición claramente dominante."

Acabo de denunciar, como presidente del Partido Ágora, a Sony Interactive Entertainment España SA por abuso de posición dominante, ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tras el anuncio de la finalización de producción de videojuegos físicos.



Su tienda… — David Ingelmo 🇪🇺🇪🇸 (@davidingelmo) July 13, 2026

El presidente de Ágora asegura que sabe del tema pues ha jugado videojuegos desde niño

Tras ser cuestionado sobre su conocimiento del tema y sus intenciones dada su labor política, David Ingelmo aseguró que sabe mucho de videojuegos.

En una segunda publicación, mencionó que juega desde niño, conoce las grandes franquicias e incluso hace streams que no monetiza dada su actividad actual:

"A quienes dicen soy un “político que no tiene ni idea”, llevo jugando desde los 7 años, a la NES, a la SNES, me he pasado sagas como Resident Evil, Silent Hill y Tomb Raider, la PSX fue mi mejor consola.

Soy streamer, también hago directos. Y de hecho NO MONETIZO NI PUEDO MONETIZAR NUNCA por ser político y HACER LAS COSAS BIEN, lo hago por amor al arte. Y me dedico a la política por vocación, no de forma profesional, no gano un duro. Al contrario, me gasto dinero, y muchas veces me quemo defendiendo a la gente.

He organizado concentraciones y manifestaciones contra el derribo del patrimonio histórico en Málaga y el desmantelamiento de los servicios de cercanías. Y los derechos digitales me duelen.

Un partido político solo es un instrumento legal para participar y defender derechos“.

A quienes dicen soy un "político que no tiene ni idea", llevo jugando desde los 7 años, a la NES, a la SNES, me he pasado sagas como Resident Evil, Silent Hill y Tomb Raider, la PSX fue mi mejor consola.



Soy streamer, también hago directos. Y de hecho NO MONETIZO NI PUEDO… — David Ingelmo 🇪🇺🇪🇸 (@davidingelmo) July 14, 2026

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