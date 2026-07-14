Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que el gaming se ha vuelto notablemente más caro por culpa de los aumentos constantes de precio. Por suerte, aún existen opciones que nos permiten adquirir videojuegos a precios económicos y, en algunos casos, completamente gratis. Justamente, ahora mismo hay 2 nuevos regalos de PC.

Esta promoción de tiempo limitado llega cortesía de la Epic Games Store, una de las plataformas de juegos más populares de PC. Estos obsequios son una grata sorpresa, pues no forman parte de la tradicional campaña de juegos gratuitos de la tienda de Tim Sweeney.

Así pues, los fanáticos de las experiencias de terror cooperativas y los entusiastas de las aventuras de supervivencia deben prestar atención si desean ampliar su colección digital con estos nuevos regalos.

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Epic Games Store sorprende a los fans y regala 2 nuevos juegos

Las personas que usan la Epic Games Store con regularidad sabrán de sobra que, cada jueves, la plataforma de PC ofrece 2 o más juegos gratuitos a todos los jugadores sin excepción. Estos obsequios forman parte de una campaña semanal que sólo tiene un objetivo en mente: atraer nuevos usuarios a la plataforma.

Afortunadamente, esa iniciativa dejó de ser la única forma de conseguir nuevos títulos sin gastar un dólar. Y es que en meses recientes se ha vuelto más común que los desarrolladores ofrezcan gratis sus juegos a la comunidad de PC como parte de promociones de tiempo limitado.

En esta ocasión, los usuarios tienen la oportunidad de ampliar su librería personal con 2 nuevos obsequios: KeepUp Survival, un interesante título de exploración y supervivencia ambientado en un mundo abierto; y Together After Dark, un videojuego de terror cooperativo para hasta 4 jugadores.

Ambos títulos ya están disponibles sin costo alguno en la Epic Games Store, pero las rebajas de 100% de descuento finalizarán en pocos días. Afortunadamente, los jugadores interesados aún están a tiempo para reclamarlos y añadirlos a su biblioteca digital para siempre.

KeepUp Survival estará gratis en la tienda de PC hasta el 19 de julio de 2026, mientras que Together After Dark se ofrecerá sin costo alguno hasta el 27 de julio. Reiteramos que estos juegos no forman parte de la alineación de regalos semanales, que en esta ocasión está conformada por Nova Lands y Tattoo Tycoon.

Together After Dark tiene 100% de descuento y está disponible completamente gratis en la Epic Games Store

Estos son los juegos gratuitos actualmente disponibles en la Epic Games Store de PC:

Nova Lands ― hasta el 16 de julio de 2026

Tatto Tycoon ― hasta el 16 de julio de 2026

KeepUp Survival ― hasta el 19 de julio de 2026

Together After Dark ― hasta el 27 de julio de 2026

¿Qué ofrecen KeepUp Survival y Together After Dark a los jugadores de PC?

El primer regalo de la lista es KeepUp Survival, un videojuego de supervivencia que traslada a los fanáticos un mundo en el que una pandemia puso en jaque a toda la humanidad. La acción se desarrolla en una isla remota, que casualmente alberga un centro de investigación secreto.

En este juego de Witte Studio, el objetivo principal es explorar el mapa abierto para obtener madera, cristal, piedra y otros recursos para construir una gran base. Para sobrevivir también será necesario fabricar herramientas, armas y equipamiento, así como cultivar y domesticar animales.

KeepUp Survival debutó en 2024 y pasó mayormente desapercibido, aunque en este momento posee reseñas mixtas en Steam. Así pues, vale la pena que los jugadores de la Epic Games Store lo tengan en la mira y lo descarguen gratis en PC mientras aún sea posible.

KeepUp Survival es un regalo sorpresa de la Epic Games Store y ahora mismo está gratis en PC

El segundo obsequio de la tienda es Together After Dark, un interesante juego de terror que se enfoca en 4 adolescentes que están atrapados en un bosque. Estamos ante una experiencia cooperativa para hasta 4 jugadores, donde el objetivo principal es sobrevivir y encontrar la salida.

Lo que llama la atención de este título de RedForge es que adopta un formato de metraje encontrado al más puro estilo de la Bruja de Blair. La descripción oficial revela que los usuarios presenciarán todo tipo de eventos paranormales muy espeluznantes que harán que duden de su propia mente.

Al igual que KeepUp Survival, Together After Dark tiene reseñas mixtas en la plataforma de Valve. Aun así, lo mejor será que los jugadores no desaprovechen la promoción de tiempo limitado y lo consigan gratis en la tienda de Epic Games.

Together After Dark es un interesante juego de terror para hasta 4 jugadores

Pero dinos, ¿qué opinas de estos regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

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