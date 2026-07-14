La franquicia de Resident Evil atraviesa uno de sus mejores momentos. Durante los últimos años, CAPCOM logró revitalizar la serie con exitosos remakes y nuevas entregas que conquistaron tanto a los veteranos como a quienes apenas descubrieron el universo del survival horror.

Sin embargo, el tiempo entre cada juego importante suele ser largo. Ahora, un nuevo rumor sugiere que la compañía ya encontró una forma de mantener a los jugadores ocupados mientras esperan la siguiente aventura. Si la información resulta cierta, los DLC de Resident Evil podrían convertirse en experiencias mucho más ambiciosas que las vistas hasta ahora.

Un rumor asegura que CAPCOM prepara DLC más grandes para Resident Evil

El reconocido insider Dusk Golem compartió nueva información relacionada con el futuro de la saga. De acuerdo con sus fuentes, CAPCOM está invirtiendo en expansiones de historia mucho más extensas para los próximos juegos de Resident Evil, comenzando con Resident Evil Requiem.

Según explicó, el objetivo es desarrollar contenido descargable con una escala similar a la de Separate Ways, de Resident Evil 4, o Shadow of Rose, de Resident Evil Village. Es decir, campañas adicionales con mayor duración, nuevas historias y un nivel de producción más alto que el de los DLC tradicionales.

El insider también afirmó que escuchó que la expansión de Resident Evil Requiem llegaría después del lanzamiento de Resident Evil Veronica.

Como ocurre con cualquier información extraoficial, conviene tomar estos detalles con cautela hasta que la compañía haga un anuncio oficial.

¿Por qué CAPCOM apostaría por esta estrategia?

De acuerdo con Dusk Golem, esta decisión respondería a un problema que CAPCOM enfrenta desde hace varios años. Durante la era del RE Engine, la compañía redujo considerablemente el desarrollo de juegos secundarios de la franquicia, como Resident Evil Revelations, The Chronicles o Survivor.

En lugar de lanzar títulos derivados con frecuencia, el estudio estaría buscando ofrecer expansiones de historia más largas que funcionen como aventuras independientes dentro del mismo universo. Estas campañas servirían para experimentar con nuevas ideas sin tener que desarrollar un juego completamente nuevo.

Además, esta estrategia ayudaría a llenar el calendario de lanzamientos entre cada entrega principal de la saga. De esa manera, los jugadores tendrían nuevo contenido con mayor regularidad y CAPCOM mantendría el interés por Resident Evil durante los largos periodos de espera.

Por ahora, la compañía no ha comentado estas afirmaciones. Aun así, muchos seguidores consideran que expansiones del nivel de Separate Ways demostraron que este tipo de contenido puede ofrecer historias memorables y complementar perfectamente a los juegos principales.

¿Te gustaría que todos los futuros juegos de Resident Evil recibieran expansiones tan grandes como Separate Ways? ¿Qué personaje crees que merece protagonizar el próximo DLC? Cuéntanos en los comentarios.

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