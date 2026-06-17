CAPCOM vive uno de los mejores momentos de toda su historia. La compañía japonesa compartió los resultados de su más reciente año fiscal y confirmó una cifra impresionante que demuestra la fortaleza de sus franquicias.

Durante el periodo que terminó el 31 de marzo de 2026, la empresa logró vender más videojuegos que en cualquier otro año de sus más de 40 años de trayectoria. El resultado confirma que series como Resident Evil, Monster Hunter y otras propiedades de la compañía siguen atrayendo a millones de jugadores alrededor del mundo.

Un año récord para CAPCOM

De acuerdo con el reporte financiero, CAPCOM vendió 59.07 millones de juegos durante el último año fiscal. La cifra representa un crecimiento importante frente a los 51.87 millones de unidades registradas el año anterior.

Uno de los lanzamientos que ayudó a impulsar estos resultados fue Resident Evil Requiem, entrega que recibió una respuesta positiva por parte de la comunidad y la crítica. El título se convirtió en una pieza importante dentro de la estrategia comercial de la compañía.

El incremento demuestra que la desarrolladora continúa expandiendo el alcance de sus franquicias tanto entre jugadores veteranos como entre nuevas audiencias.

Los juegos antiguos siguen siendo una mina de oro

Uno de los datos más llamativos del informe es que 83.7% de todas las ventas provinieron de títulos de catálogo. Esto significa que la mayor parte de los ingresos por software llegó gracias a juegos lanzados anteriormente.

Series como Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter y Devil May Cry siguen generando ventas constantes gracias a promociones digitales, nuevas plataformas y la llegada de más jugadores.

La estrategia demuestra que CAPCOM ha sabido mantener vigente su biblioteca de juegos. Muchos de estos títulos continúan apareciendo en listas de ventas años después de su debut original.

El principal desarrollador de PRAGMATA quiere un nuevo juego de la saga, pero recuerda que no sólo depende de él (imagen: Capcom, LEVEL UP)

El futuro es completamente digital

Otro dato que llamó la atención fue el enorme crecimiento de las ventas digitales. Según el reporte, 93% de todos los juegos vendidos durante el año fueron descargas digitales.

La cifra deja claro que cada vez más jugadores prefieren adquirir sus títulos mediante tiendas en línea. Esto permite a las compañías reducir costos de distribución y mantener sus juegos disponibles de forma permanente.

Con estos resultados, CAPCOM reafirma su posición como una de las editoras más exitosas de la industria. Además, demuestra que su combinación de nuevos lanzamientos y un sólido catálogo sigue dando excelentes resultados.

¿Crees que CAPCOM es la compañía japonesa más fuerte de la actualidad? ¿Cuál es tu franquicia favorita de la empresa? Cuéntanos en los comentarios.

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