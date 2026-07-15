Los rumores sobre el futuro de Resident Evil siguen dando de qué hablar. Mientras los fans esperan nuevos anuncios oficiales de CAPCOM, una reciente filtración asegura que la compañía ya comenzó a trabajar en el esperado remake del juego que dio origen a una de las franquicias de terror más importantes de la industria.

La información proviene del conocido insider Dusk Golem, quien en los últimos años ha compartido varios reportes relacionados con la saga. Ahora, el filtrador afirma que el proyecto ya existe y que incluso habría iniciado su fase de preproducción durante 2025.

El supuesto remake de Resident Evil ya estaría en desarrollo

De acuerdo con Dusk Golem, CAPCOM inició la preproducción de un nuevo remake del primer Resident Evil alrededor de agosto o septiembre de 2025. Esto significa que el proyecto llevaría cerca de un año avanzando en una etapa inicial.

Sin embargo, el insider explica que el desarrollo completo todavía tardará en arrancar. Según su información, el equipo principal comenzaría la producción una vez que finalice el trabajo en Resident Evil Veronica, proyecto que supuestamente atraviesa su periodo más intenso de desarrollo.

Estas fueron las palabras del filtrador:

“Sí, comenzó su desarrollo temprano hace casi un año. Escuché que la preproducción inició entre agosto y septiembre del año pasado. Probablemente entrará en producción completa cuando Resident Evil Veronica termine el periodo intenso de desarrollo en el que se encuentra actualmente."

Por ahora, CAPCOM no ha confirmado la existencia de este proyecto, por lo que toda esta información debe considerarse únicamente como un rumor.

¿Por qué un nuevo remake del primer Resident Evil?

Aunque el primer Resident Evil ya recibió un remake en 2002 para Nintendo GameCube, muchos fans creen que la entrega merece una nueva reinterpretación utilizando el motor gráfico RE Engine y el estilo de juego que vimos en los remakes modernos de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4.

Un proyecto de este tipo permitiría actualizar los escenarios de la Mansión Spencer, mejorar el apartado visual y ofrecer una experiencia más cercana a los estándares actuales, además de presentar nuevamente la historia de Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker y los S.T.A.R.S. a una nueva generación de jugadores.

Eso sí, por ahora habrá que esperar. CAPCOM no ha hecho ningún anuncio relacionado con un nuevo remake del primer Resident Evil, por lo que será necesario tomar estas filtraciones con cautela hasta que exista información oficial.

¿Te gustaría jugar una nueva versión del primer Resident Evil con el RE Engine? ¿Crees que CAPCOM debería priorizar este remake antes que otros juegos de la franquicia?

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