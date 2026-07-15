Game Freak quiere demostrar que Beast of Reincarnation tiene mucho más que ofrecer que un llamativo apartado visual. A pocas semanas de su lanzamiento, el estudio compartió un nuevo trailer dedicado por completo a explicar el sistema de combate, revelando varias de las mecánicas que darán forma a las intensas batallas del juego.

El video, con una duración de poco más de 5 minutos, profundiza en el funcionamiento de los enfrentamientos y muestra cómo los jugadores podrán combinar ataques, habilidades y estrategias para derrotar tanto a enemigos comunes como a enormes jefes. Todo apunta a que la relación entre Emma y su inseparable compañero Koo será la clave de la experiencia.

Aquí lo puedes ver:

Así funciona el combate de Beast of Reincarnation

El nuevo trailer explica que el combate ocurre en tiempo real, pero incorpora elementos estratégicos que obligan a pensar cada movimiento. Emma pelea junto a Koo, y ambos pueden coordinar habilidades para sacar ventaja durante los enfrentamientos.

Entre las mecánicas destacadas se encuentra la posibilidad de romper la barra de desequilibrio de los enemigos para ejecutar poderosos remates. También será posible realizar parries en el momento exacto para recuperar FP, el recurso necesario para utilizar técnicas especiales.

Otra de las funciones más importantes son las Bloom Arts, habilidades devastadoras que permiten controlar el ritmo del combate y cambiar el rumbo de una pelea complicada. Conforme avance la aventura, los jugadores desbloquearán nuevas opciones mediante un amplio árbol de habilidades, permitiendo crear diferentes estilos de juego según sus preferencias.

El trailer también dedica varios minutos a mostrar batallas en equipo y enfrentamientos contra enormes criaturas corrompidas, donde la coordinación entre Emma y Koo será indispensable para salir victoriosos.

Cada vez falta menos para su lanzamiento

Beast of Reincarnation estará disponible el 4 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam y Microsoft Store. Además, el título llegará desde el primer día al catálogo de Game Pass, permitiendo que los suscriptores disfruten la aventura sin costo adicional.

Con este nuevo avance, Game Freak deja claro que busca ofrecer una experiencia de acción profunda, con combates dinámicos y múltiples posibilidades para experimentar con habilidades y estrategias antes de enfrentarse a los desafiantes jefes que esperan a los jugadores.

¿Crees que Beast of Reincarnation será una de las mayores sorpresas del año? ¿Planeas jugarlo desde su estreno en Game Pass o comprarlo en otra plataforma? Cuéntanos en los comentarios.

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