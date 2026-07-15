God of War Laufey fue una de las grandes sorpresas del último State of Play que se celebró en junio de este año. El avance extendido ofreció un vistazo a la historia y al sistema de combate renovado. También conocimos al nuevo personaje principal: Faye, la madre de Atreus.

Siempre hay una reacción negativa cuando una saga icónica decide alejarse de su protagonista original por primera vez. El próximo exclusivo de PS5 no fue la excepción, pues las redes sociales se llenaron de jugadores que criticaron la decisión de enfocar la narrativa en la segunda esposa de Kratos.

Es comprensible que algunas personas reaccionen con rechazo al cambio; sin embargo, el problema es que, tal como era de esperar, algunas personas acusaron al juego de ser “progresista” por presentar a un personaje femenino en el rol principal. Deborah Ann Woll, quien interpreta a Faye, finalmente abordó las quejas con una breve respuesta.

Video relacionado: La verdadera historia de God of War: la creación, su inspiración y sus orígenes

Deborah Ann Woll, actriz de Faye en God of War Laufey, responde a las críticas

Tras el anuncio oficial del próximo título de la franquicia de Santa Monica Studio y Sony, muchas personas criticaron el juego y lo acusaron de ser “progre”. Ante la oleada de negatividad, Ariel Lawrence, directora del proyecto, salió a la defensa de Faye y aseguró que ella es igual de capaz que Kratos.

Entre las personas que mostraron su inconformidad se encuentra David Jaffe, uno de los principales responsables de la entrega original. El creador de la franquicia confesó que no está emocionado por el nuevo lanzamiento y afirmó que God of War Laufey luce “terrible”, e incluso pronosticó que será un fracaso comercial.

Al final, estas y muchas otras quejas llegaron hasta los oídos de Deborah Ann Woll, quien interpreta a Faye en la nueva entrega. Mientras firmaba autógrafos en la convención Florida Supercon 2026 que se llevó a cabo a mediados de julio, la actriz reconoció que no le importa las críticas negativas.

Durante el evento, alguien preguntó sobre los comentarios misóginos que han recibido God of War Laufey y la nueva protagonista desde la revelación oficial. La actriz, quien también es famosa por su rol de Karen Page en la serie Daredevil de Marvel, explica que el asunto no le afectó tanto como pensó que lo haría.

Deborah Ann Woll señala que mantenerse al margen de las redes sociales le ayuda a lidiar con las críticas, y afirma que la reacción negativa de un sector de la comunidad le resulta indiferente porque, al final del día, sabe que el exclusivo de PS5 es un buen juego, a pesar de que podrá no ser del agrado de todos los jugadores.

“La verdad, pensé que [las críticas] me afectarían mucho más. Primero, no uso redes sociales, así que eso ayuda. Y segundo, me siento totalmente tranquila porque sé que [el juego] es genial. No pasa nada si no es de tu agrado, pero en ningún caso diría que es malo”, comentó Deborah Ann Woll.

Deborah Ann Woll reacciona a las críticas negativas que recibió God of War Laufey

God of War Laufey no es un juego exclusivo para mujeres

La fan que le preguntó a Deborah Ann Woll sobre el asunto grabó la respuesta y la publicó en TikTok. El video se hizo viral durante las últimas 24 horas, pues registró más de 75,000 likes y casi 400,000 reproducciones. En la sección de comentarios, las personas elogiaron la personalidad de la actriz.

Al respecto, otros usuarios, quienes conocieron a la celebridad durante la misma convención, revelaron en la sección de comentarios que, cuando la preguntaron sobre la reacción mixta que causó el anuncio de God of War Laufey, obtuvieron una respuesta similar. Así pues, es evidente que Woll simplemente decide ignorar las críticas.

En una entrevista anterior, Deborah Ann Woll se mostró orgullosa de representar a una mujer poderosa en un videojuego y destacó la importancia de impulsar la diversidad en la industria del gaming. Eso sí, reiteró que el próximo título de Sony no es exclusivo para mujeres, pues aborda temas universales desde la perspectiva de Faye.

Kratos no será el protagonista de God of War Laufey, y los fans criticaron a Faye

Pero dinos, ¿te entusiasma este proyecto? ¿Qué opinas de los comentarios de la actriz? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con God of War Laufey.

Video relacionado: God of War: Sons of Sparta: ¿es tan malocomo dicen?

Fuente