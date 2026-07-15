Call of Duty: Black Ops 1 y 2 ocupan un lugar muy especial en los corazones de miles de fanáticos que los disfrutaron originalmente durante la generación del XBOX 360 y PlayStation 3. Ambos títulos regresaron de forma inesperada a mediados de julio con un relanzamiento, aunque las nuevas versiones sólo están disponibles para las consolas de Sony.

Aunque los nuevos ports de los FPS de Activision y Treyarch llegaron en exclusiva a PS4 y PS5, estos juegos retro experimentaron un aumento de popularidad muy significativo en las plataformas de Microsoft. Lo que hace que este incremento en el número de jugadores sea sorprendente es que dichas versiones no recibieron una actualización con mejoras.

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CoD: Black Ops 1 y 2 repuntan en XBOX gracias al relanzamiento en PS4 y PS5

Tras semanas de mucha especulación, la compañía a cargo de la franquicia puso fin al misterio y confirmó que los títulos de 2010 y 2012 se lanzarían para las consolas más modernas de Sony. Así pues, los ports tuvieron un lanzamiento sorpresa el pasado 9 de julio.

Es una noticia importante, pues tanto Call of Duty: Black Ops como su secuela Call of Duty Black Ops 2 estaban atrapados en PS3, lo que obligaba a los usuarios de PS4 o PS5 a desempolvar la vieja consola de 2007 para jugar ambos títulos. Los jugadores de XBOX no tenían ese problema, pues los clásicos de Activision son retrocompatibles.

Aunque Treyarch y Iron Galaxy Studios decidieron ignorar las consolas de Microsoft, los videojuegos de la vieja escuela experimentaron un repunte de popularidad durante la última semana en dichos ecosistemas.

De acuerdo con datos de la firma Game Trends, Call of Duty: Black Ops de 2010 vio un aumento de jugadores de 47.3% durante la última semana. Este impulso le permitió colocarse en el puesto número 62 de los lanzamientos más jugados en XBOX One y Series X|S, por encima de gigantes actuales como ELDEN RING, Crimson Desert, Fallout 4 y, curiosamente, CoD: Vanguard, que hace poco se unió al catálogo de Game Pass.

El caso de Call of Duty: Black Ops 2 es incluso más sorprendente. A pesar de que debutó en 2012, el título protagonizado por David Mason vio un aumento de 115.8% en XBOX durante la semana pasada. De esta manera, se posicionó en el lugar número 23 de los títulos más populares de dicha plataforma, lo que le permitió superar a Helldivers 2, Diablo IV y Arc Raiders.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 se volvieron muy populares en XBOX One y XBOX Series X

Nuevos ports de Call of Duty: Black Ops son mejores que las versiones de XBOX

Una vez más, lo que hace que este aumento sea tan sorprendente es que los juegos antiguos aún son los mismos, pues Activision se abstuvo de lanzar una actualización que mejorara el rendimiento en XBOX. Además, dichas versiones son un desastre, pues los modos online son injugables por culpa de los tramposos.

A pesar de la ausencia de un relanzamiento, es probable que muchos jugadores decidieran regresar a Call of Duty: Black Ops 1 y 2 debido a toda la conversación que se formó alrededor de ambos juegos gracias a los nuevos ports que debutaron la semana pasada para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Y efectivamente, también abe la posibilidad de que muchos fanáticos decidieran volver a los títulos antiguos de Treyarch para reclamar los regalos. Por si no lo saben, Activision ofrece completamente gratis casi todo el DLC de CoD: Black Ops 2.

Es factible que los usuarios de XBOX tuvieran que lidiar con numerosos tramposos que arruinan el equilibrio de las partidas multijugador y, en el peor de los casos, ponen en riesgo la cuenta de los jugadores. Es un problema que ya empezó a afectar negativamente a las nuevas versiones de PlayStation.

Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 fueron un éxito en PS4 y PS5, a pesar de que los ports solamente recibieron una resolución mejorada de 1080p. Pese a la falta de novedades más significativas, los expertos de Digital Foundry coinciden en que los relanzamientos funcionan mejor que las versiones disponibles mediante retrocompatibilidad en XBOX One y XBOX Series X|S.

CoD: Black Ops 2 y Call of Duty: Black Ops funcionan peor en XBOX que en PlayStation 4 y PS5

Pero dinos, ¿fuiste uno de los fans de XBOX que regresó a estos juegos? Déjanos leerte en los comentarios.

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