La crisis actual de la industria de los videojuegos hace inevitable la pregunta: ¿Qué salió mal? Las expectativas fueron desmedidas, sobre todo desde el periodo de la pandemia. Hubo muchas inversiones, pero el negocio no fue tan fructífero. Hoy, hablamos de cierres, cancelaciones, despidos, pero poco se habla desde la perspectiva de aquellos que ponen el dinero.

Recientemente, uno de los inversionistas más reconocidos del gaming, con décadas de experiencia, habló sobre el tema. La realidad del gaming en ese nivel financiero, es preocupante.

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El auge de los videojuegos durante el COVID atrajo muchas inversiones, pero todo se salió de control

Durante una entrevista con The Game Business, David Gardner, miembro de la industria desde hace 45 años y con 25 dedicado a las inversiones en el gaming, habló sobre la crisis que atraviesa el negocio.

Hoy, es una realidad que cada vez hay menos inversionistas dispuestos a arriesgar su dinero en los videojuegos. La mayoría apuestan por proyectos conocidos y que van a lo seguro. Las ediciones recientes de GDC expusieron lo difícil que es para los estudios jóvenes o proyectos innovadores obtener recursos por esta vía.

Sin embargo, no siempre fue así. Los videojuegos, como otras industrias de entretenimiento y digitales, fueron objetivo de los capitales de riesgo durante su ascenso. Cabe mencionar que un capital de riesgo es una inversión en que el socio apuesta por un proyecto con alto potencial de éxito, pero también alto riesgo de fracaso.

En ese sentido, David Gardner declaró:

"Fuimos los primeros en empezar con un fondo dedicado al videojuego. Tuvimos mucho éxito al principio. Eso fue durante ese gran auge en móviles. De eso se crearon unicornios [start-ups] y se atrajo una enorme cantidad de capital. Luego, por supuesto, el COVID. Hollywood tuvo que cerrar producciones y los videojuegos seguían saliendo, estaban en su mejor momento. Así que llegaron miles de millones y miles de millones, y básicamente los equipos pensaron que podían contratar a cualquiera y construir cualquier cosa. Porque si hubieras trabajado en Supercell o Riot, ibas a recibir financiamiento, y la mayoría de los inversores no venían de la industria del videojuego, simplemente financiaban a cualquiera de los nombres que pasaban".

Los directivos prometieron, los inversionistas invirtieron y el resultado fue un desastre

Los capitales de riesgo necesitan ganar 5 veces lo que invirtieron en el gaming

Una de las constantes durante este periodo de crisis, es que las expectativas no se cumplen. Hay un discurso prometedor de directivos, inversionistas que meten fuertes cantidades en espera de resultados inalcanzables y después la debacle cuando nada se cumple.

En ese sentido, David Gardner reveló que hoy, los inversionistas de riesgo requieren ganar 5 veces lo que invirtieron en videojuegos. Esto significa que los resultados en el mercado deben ser extraordinarios para que se considere un buen negocio.

Al respecto, declaró:

"Recuerdo cuando tuvimos una de nuestras primeras mega inversiones, $100 millones de dólares recaudados de capital. El juego salió a la venta y ese mes generó unos $500,000 dólares en ingresos. Necesitaba $10 millones de dólares. Llevábamos 5 años en este proyecto. Me recordó por qué criticaron a EA por no invertir en nuevas propiedades intelectuales. Te das cuenta de que cuando gastas $100 millones de dólares en un juego, tiene que funcionar. No puedes simplemente descartarlo. Los capitales de riesgo necesitan ganar aproximadamente 5 veces lo que invierten. Hemos tenido unos cuantos miles de millones aquí y allá. Así que vemos que, en conjunto, el capital riesgo ha invertido en exceso en el gaming".

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